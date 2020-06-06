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Белгородок могут посадить на четыре года за фиктивную постановку на учёт иностранцев

6 июня 2020, 15:30
Фото: ИА "Бел.РУ"
тюрьма
Факт нарушения обнаружили при проверке местонахождения приезжих в РФ, а в отношении двух женщин, которые их приютили, возбудили уголовные дела. Об этом стало известно от УМВД по Белгородской области.

Как сообщили в УМВД России по Белгородской области, участковые обнаружили места, в которых зарегистрированы иностранцы. По факту же, гости областного центра не проживают в местах учёта. Теперь двум Белгородкам грозит тюремный срок.

Как выяснилось, белгородки 47 и 50 лет поставили на учёт в своих квартирах граждан из ближнего зарубежья. Фактически же, иностранцам жилплощадь не предоставлялась. В отношении женщин возбудили два уголовных дела за фиктивную постановку на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ (ст. 322.3 УК РФ). Жительниц областного центра могут посадить в тюрьму на четыре года.

Это далеко не первый случай для Белгородской области и, в частности, для Белгорода. 1 марта 2020 года стало известно о мужчине из областного центра, который поставил на учёт в своей квартире сразу пятерых приезжих. Конечно, как установили проверяющие, иностранцы там не проживали.

Позже, 3 мая, три года тюрьмы грозило 3-летнему белгородцу за похожее нарушение. Мужчина «прописал» в своей квартире жителя ближнего зарубежья, но жильё ему не предоставил.

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