Белгородок могут посадить на четыре года за фиктивную постановку на учёт иностранцев

Как выяснилось, белгородки 47 и 50 лет поставили на учёт в своих квартирах граждан из ближнего зарубежья. Фактически же, иностранцам жилплощадь не предоставлялась. В отношении женщин возбудили два уголовных дела за фиктивную постановку на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ (ст. 322.3 УК РФ). Жительниц областного центра могут посадить в тюрьму на четыре года.