В Белгородской области на избирательных участках голосующих обеспечат масками

На брифинге в департаменте здравоохранения 5 июня затронули тему голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля. На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова и руководитель ЦИКа Элла Памфилова подписали документ о порядке проведения мероприятия в условиях коронавируса.
По словам замгубернатора Ольги Павловой, в Белгородской области в день общероссийского голосования постараются обеспечить беспрецедентную безопасность.
Предполагается обеспечение не только сотрудников УИКов (участковых избирательных комиссий – прим. ред.) и ТИКов (территориальных избирательных комиссий – прим. ред.) СИЗами (средствами индивидуальной защиты – прим. ред.), но и всех тех, кто примет участие в голосовании. Вплоть до того, что каждому голосующему будут предложены бесплатные маски и перчатки, ручка, которой он будет пользоваться в индивидуальном порядке.Ольга Павлова
Также заместитель губернатора подчеркнула, что у белгородцев будет возможность проголосовать на дому и досрочно. Подробнее о процедуре предстоящего мероприятия сообщат на следующей неделе.