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В Белгородской области на избирательных участках голосующих обеспечат масками

5 июня 2020, 17:10
Фото: ИА «Бел.Ру»
Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля пройдёт при беспрецедентных мерах безопасности, заявили на брифинге в региональном депздраве. Всех занятых при проведении голосования и посетителей участков обеспечат средствами индивидуальной защиты, выдадут их бесплатно.

На брифинге в департаменте здравоохранения 5 июня затронули тему голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля. На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова и руководитель ЦИКа Элла Памфилова подписали документ о порядке проведения мероприятия в условиях коронавируса.

По словам замгубернатора Ольги Павловой, в Белгородской области в день общероссийского голосования постараются обеспечить беспрецедентную безопасность.

Предполагается обеспечение не только сотрудников УИКов (участковых избирательных комиссий – прим. ред.) и ТИКов (территориальных избирательных комиссий – прим. ред.) СИЗами (средствами индивидуальной защиты – прим. ред.), но и всех тех, кто примет участие в голосовании. Вплоть до того, что каждому голосующему будут предложены бесплатные маски и перчатки, ручка, которой он будет пользоваться в индивидуальном порядке.Ольга Павлова

Также заместитель губернатора подчеркнула, что у белгородцев будет возможность проголосовать на дому и досрочно. Подробнее о процедуре предстоящего мероприятия сообщат на следующей неделе.

Напомним, дату общероссийского голосования на этой неделе утвердил президент Владимир Путин. Среда, 1 июля, станет выходным днём. Ранее провести голосование власти планировали 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за вспышки коронавируса в стране.

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