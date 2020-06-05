В Белгородской области на избирательных участках голосующих обеспечат масками

Предполагается обеспечение не только сотрудников УИКов (участковых избирательных комиссий – прим. ред.) и ТИКов (территориальных избирательных комиссий – прим. ред.) СИЗами (средствами индивидуальной защиты – прим. ред.), но и всех тех, кто примет участие в голосовании. Вплоть до того, что каждому голосующему будут предложены бесплатные маски и перчатки, ручка, которой он будет пользоваться в индивидуальном порядке.Ольга Павлова