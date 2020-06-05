Организаторы фестиваля «Наш кислород» попросили помощи у белгородцев

Из-за ситуации с коронавирусом фестиваль пришлось сдвинуть с мая на 21–23 августа, однако проблема оказалась не только в переносе сроков. К участию ребята приглашают независимые театры из других регионов, привозят жюри и берут на себя всю организацию. В этот раз из-за сложностей с финансами Белгород рискует лишиться важного культурного события.