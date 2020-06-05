Организаторы фестиваля «Наш кислород» попросили помощи у белгородцев

Из-за ситуации с коронавирусом фестиваль пришлось сдвинуть с мая на 21–23 августа, однако проблема оказалась не только в переносе сроков. К участию ребята приглашают независимые театры из других регионов, привозят жюри и берут на себя всю организацию. В этот раз из-за сложностей с финансами Белгород рискует лишиться важного культурного события.
Представители театра отмечают, что фестиваль — это 15 спектаклей, привезённых из России и СНГ, а также образовательная программа. За три дня посещаемость мероприятия превышает 1 тыс. зрителей, но для того, чтобы провести его в этом году, понадобится помощь неравнодушных поклонников культуры и современного театра.
Организаторы открыли продажу уникальных лотов. Всего им нужно собрать 288 150 рублей, чтобы уладить организационные моменты и обеспечить уплату налогов. По их словам, театры-участники приезжают за свой счёт, да и раньше «Наш кислород» проводился без финансового участия третьих лиц. Сейчас же независимому белгородскому молодёжному театру не справиться без посторонней помощи.
Сбор открылся 3 июня, и пока из всей суммы есть только 2%. Поддержать театр и фестиваль можно до 13 июля.
Напомним, в прошлом году фестиваль «Наш кислород» стартовал на площадке Белгородского государственного центра народного творчества 10 мая. Тогда на него приехали 17 молодёжных театров и более 100 артистов.