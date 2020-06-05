Готовы ли россияне снова запереться дома?

Психологи говорят, что самоизоляция крайне негативно сказалась на психическом здоровье людей, пишет NEWS.ru. Состояние ухудшалось на фоне потери работы и доходов, а также длительном пребывании с членами семьи в четырех стенах. Всё это привело к тому, что граждане морально иссякли и с трудом смогли вернуться к привычной жизни после снятия ограничений.