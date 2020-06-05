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Готовы ли россияне снова запереться дома?

5 июня 2020, 10:06
Фото: pixabay.com
Эпидемия коронавируса в России спадает, но специалисты не исключают второй вспышки заболеваемости. Как относятся граждане к повторному введению режима самоизоляции?

Психологи говорят, что самоизоляция крайне негативно сказалась на психическом здоровье людей, пишет NEWS.ru. Состояние ухудшалось на фоне потери работы и доходов, а также длительном пребывании с членами семьи в четырех стенах. Всё это привело к тому, что граждане морально иссякли и с трудом смогли вернуться к привычной жизни после снятия ограничений.

Это говорит о том, что россияне с отторжением относятся к мысли опять несколько недель посидеть дома. Если самоизоляция вернётся, то её будут соблюдать так, чтобы не нарваться на штраф.

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