Белгородские полицейские задержали курянина, причастного к вымогательству и шантажу

Продавцам они угрожали жалобой в полицию, а за своё молчание требовали деньги. Якобы это штраф, но не уголовная ответственность, которая последует после сообщения о продаже алкоголя детям. Обман заподозрила одна из сотрудниц магазина, которая сама же и обратилась в полицию. Мужчин задержали, при себе у них были удостоверения общественной организации и обложки для документов с символикой и названиями разных правоохранительных органов.