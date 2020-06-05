Белгородские полицейские задержали курянина, причастного к вымогательству и шантажу

В конце мая в Белгороде задержали группу мужчин, которые якобы боролись с незаконной продажей подросткам спиртной продукции. На самом деле они просили несовершеннолетних купить алкоголь, а затем сразу же подходили к кассе и представлялись членами общественной организации.
Продавцам они угрожали жалобой в полицию, а за своё молчание требовали деньги. Якобы это штраф, но не уголовная ответственность, которая последует после сообщения о продаже алкоголя детям. Обман заподозрила одна из сотрудниц магазина, которая сама же и обратилась в полицию. Мужчин задержали, при себе у них были удостоверения общественной организации и обложки для документов с символикой и названиями разных правоохранительных органов.
Ещё одного мужчину задержали на территории Курской области. Ему предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору). За свою хитрую схему участник группировки может отправиться в тюрьму на срок до семи лет. Суд решил заключить обвиняемого под стражу.
Сотрудники полиции просят продавцов, столкнувшихся с подобной схемой, сообщить в правоохранительные органы.