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Белгородские полицейские задержали курянина, причастного к вымогательству и шантажу

5 июня 2020, 14:36
Фото: Надежда Суржина / ИА "Бел.Ру"
Сотрудники полиции задержали ещё одного мужчину, причастного к истории с вымогательством денег у продавцов спиртного. «Борцы» с продажей алкоголя подросткам привлекали к участию в преступной схеме несовершеннолетних.

В конце мая в Белгороде задержали группу мужчин, которые якобы боролись с незаконной продажей подросткам спиртной продукции. На самом деле они просили несовершеннолетних купить алкоголь, а затем сразу же подходили к кассе и представлялись членами общественной организации.

Продавцам они угрожали жалобой в полицию, а за своё молчание требовали деньги. Якобы это штраф, но не уголовная ответственность, которая последует после сообщения о продаже алкоголя детям. Обман заподозрила одна из сотрудниц магазина, которая сама же и обратилась в полицию. Мужчин задержали, при себе у них были удостоверения общественной организации и обложки для документов с символикой и названиями разных правоохранительных органов.

Ещё одного мужчину задержали на территории Курской области. Ему предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору). За свою хитрую схему участник группировки может отправиться в тюрьму на срок до семи лет. Суд решил заключить обвиняемого под стражу.

Сотрудники полиции просят продавцов, столкнувшихся с подобной схемой, сообщить в правоохранительные органы.

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