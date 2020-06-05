Белгородская строительная компания заплатит 200 тысяч рублей за вред природе

Суть нарушения заключается в том, что при проведении ремонта многоквартирного дома компания не позаботилась об окружающей среде. Не была организована площадка для накопления строительных отходов, а смеси для ремонта готовились прямо на открытой почве. Однако спешить с погашением штрафа компания не спешила.