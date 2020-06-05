Белгородская строительная компания заплатит 200 тысяч рублей за вред природе

Строительная компания ООО «БСО» выплатила 200 тыс. рублей штрафа за то, что не соблюдала требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Соответствующая статья имеется в КоАП РФ.
Суть нарушения заключается в том, что при проведении ремонта многоквартирного дома компания не позаботилась об окружающей среде. Не была организована площадка для накопления строительных отходов, а смеси для ремонта готовились прямо на открытой почве. Однако спешить с погашением штрафа компания не спешила.
Административный документ по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ поступил на исполнение судебным приставам. Судебный пристав-исполнитель принял решение о запрете на регистрационные действия для компании. Запрет касался автомобилей и недвижимости. После этого организация всё-таки выплатила всю сумму, включая 14 тыс. рублей штрафа за несвоевременное погашение долга.
Согласно информации аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «БСО» было внесено в ЕГРЮЛ в мае 2013 года. Изначально генеральным директором компании был Павел Голод, но 25 декабря 2013 года его сменил Алексей Титенко. Он возглавляет компанию в данный момент и является бенефициаром.
Компания относится к микропредприятиям со среднесписочной численностью сотрудников 19 человек. Уставной капитал компании — 20 тыс. рублей. Выручка от продажи за 2018 год составила 26,6 млн рублей, чистая прибыль – 460 тыс. рублей. Более свежих данных о выручке в системе нет.
За всё время существования ООО «БСО» приняло участие в 40 торговых процедурах госзакупок. Стоит отметить, что все 40 оказались успешными и окончились заключением контрактов на общую сумму 467 млн рублей.
Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий, а также производство товарного бетона и строительство автомобильных дорог и автомагистралей.