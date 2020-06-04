ВКонтакте представила «Клипы» — сервис видео с AR-спецэффектами

Не отрываясь от просмотра, понравившийся клип можно будет отправить друзьям сообщением, разместить у себя на стене или в сообществе, а также добавить в закладки, чтобы пересмотреть позже. Кроме того, зрители могут общаться в комментариях под роликами — и делиться своим мнением друг с другом. Всё это позволит авторам, брендам и лидерам мнений тратить меньше ресурсов, чтобы на профессиональном уровне поддерживать связь с аудиторией.