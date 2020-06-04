Опрос: 61% россиян отдадут голос за поправки к Конституции

Отмечается, что в общем среди населения России пойти на голосование планируют шестьдесят семь процентов граждан. Об отказе голосовать заявили четырнадцать процентов респондентов. Вместе с тем шестьдесят один процент опрошенных заявили о голосе в пользу поправок, а против намерены высказаться двадцать один процент россиян.