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Опрос: 61% россиян отдадут голос за поправки к Конституции

4 июня 2020, 14:24
Фото: kremlin.ru
ВЦИОМ зарегистрировал повышение числа возможных участников голосования за принятие конституционных изменений. Президент Владимир Путин объявил, что мероприятие пройдет первого июля текущего года.

«Новые известия» пишут, что согласно имеющейся информации шестьдесят два процента от числа планирующих голосовать россиян также выступили за эту дату. Негативно отозвались пятнадцать процентов опрошенных, а двадцать процентов отнеслись к мероприятию нейтрально.

Отмечается, что в общем среди населения России пойти на голосование планируют шестьдесят семь процентов граждан. Об отказе голосовать заявили четырнадцать процентов респондентов. Вместе с тем шестьдесят один процент опрошенных заявили о голосе в пользу поправок, а против намерены высказаться двадцать один процент россиян.

Со слов экспертов ВЦИОМ, преимущественное число граждан РФ уверены в полной санитарной безопасности во время голосования о внесении поправок. Они считают, что оперативное принятие мер в ходе мероприятия не позволит заразиться коронавирусом.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество
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