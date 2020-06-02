В России появятся автомобильные номера с трёхзначными кодами

Posted 2 июня 2020, 10:18
Published 2 июня 2020, 10:18
Modified 20 августа 2024, 00:32
Updated 20 августа 2024, 00:32
Отмена ограничений существенно расширит ёмкость доступных серий и даст региональным управлениям ГИБДД возможность присваивать номера с кодами, начинающимися с любой цифры. К примеру, в Петербурге смогут использовать коды 778 или 278, в Москве – 999 или 277, в Белгородской области – 331 и так далее.
До ведомственного документа существовало правило, по которому автомобилисты могли получить номера, где коды регионов начинались только на цифры 1 или 7. Об утверждении изменений в приказ о комбинациях данных цифр «Коммерсантъ» узнал от информированного источника, по словам которого, документ начнёт действовать спустя 10 дней с момента официальной публикации.
В феврале пример Свердловской области с возможным кодом 666 вызвал критику со стороны местного епархиального совета и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Против нововведений выступили и производители знаков, которые заявили, что цифры, кроме 1 и 7, не поместятся на номер.