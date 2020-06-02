В России появятся автомобильные номера с трёхзначными кодами

До ведомственного документа существовало правило, по которому автомобилисты могли получить номера, где коды регионов начинались только на цифры 1 или 7. Об утверждении изменений в приказ о комбинациях данных цифр «Коммерсантъ» узнал от информированного источника, по словам которого, документ начнёт действовать спустя 10 дней с момента официальной публикации.