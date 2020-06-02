В детской больнице в Белгороде могут разместить койки для пациентов с COVID-19

1 июня на брифинге в региональном депздраве сообщили актуальные данные по состоянию коечного фонда Белгородской области для больных коронавирусом. Так, в городской больнице № 2 размещено 822 койки, в Старооскольской окружной больнице — 164 койки, а в областной инфекционной им. Павловского — 87 коек. Коечный фонд Чернянской ЦРБ состоит из 56 коек, Новооскольской ЦРБ — из 54. В Губкинской и Алексеевской ЦРБ — по 25 коек. В Валуйской центральной районной больнице всего пять коек для пациентов с COVID-19.
По данным Людмилы Крыловой — заместителя начальника департамента здравоохранения, всего в регионе 1238 коек, на которых готовы разместить больных новой коронавирусной инфекцией. При этом из общего числа занято менее 50% — 616 коек.
Когда журналисты поинтересовались, есть ли куда расширять коечный фонд в случае необходимости, чиновница ответила, что в резерве области есть ещё детская областная больница. Однако размещать там коронавирусных пациентов будут в самом крайнем случае, так как такой наплыв создаст проблемы для оказания другой медпомощи.
Как самый-самый крайний резерв мы рассматриваем областную детскую больницу. Если что, там разместим. А дальше, если мы займём и эту площадку, нам будет очень сложно сохранять все остальные виды помощи. Людмила Крылова
Крылова уточнила, что при необходимости на этой площадке будут размещать взрослых COVID-положительных пациентов. Больные коронавирусом малыши сейчас лечатся в областной инфекционной больнице.
Напомним, за всё время распространения коронавируса по Белгородской области восемь матерей, заражённых COVID-19, успели успешно родить. Как их обследуют, разграничивают больных и здоровых рожениц и что делают со здоровыми малышами инфицированных мам, можно прочесть в материале на «Бел.Ру».