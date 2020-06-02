В детской больнице в Белгороде могут разместить койки для пациентов с COVID-19

1 июня на брифинге в региональном депздраве сообщили актуальные данные по состоянию коечного фонда Белгородской области для больных коронавирусом. Так, в городской больнице № 2 размещено 822 койки, в Старооскольской окружной больнице — 164 койки, а в областной инфекционной им. Павловского — 87 коек. Коечный фонд Чернянской ЦРБ состоит из 56 коек, Новооскольской ЦРБ — из 54. В Губкинской и Алексеевской ЦРБ — по 25 коек. В Валуйской центральной районной больнице всего пять коек для пациентов с COVID-19.