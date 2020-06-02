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В Белгородской области установят новые модули спиральной компьютерной томографии

2 июня 2020, 13:39
Фото: pixabay.com
Они появятся в трёх больницах в Белгороде и Старом Осколе, сообщили в региональном оперштабе. Пройти такую процедуру по желанию пациенты не смогут: из-за лучевой нагрузки СКТ делают только по назначению врача. На местах уже подготавливают площадки под оборудование.

В медучреждениях Белгородской области установят четыре новых модуля спирально-компьютерной томографии (СКТ). Они появятся в Старооскольской окружной и областной инфекционной больницах, а также в горбольнице № 2 в Белгороде: в терапевтическом и хирургическом корпусах.

Как сообщили в региональном правительстве, площадки уже готовятся к новому оборудованию, специалисты проводят необходимые коммуникации.

На брифинге 16 мая замначальника депздрава Людмила Крылова объясняла, что СКТ делают только по назначению врача: например, при подозрении на пневмонию или при дыхательной недостаточности. По желанию пациента процедуру не назначают.

СКТ уже проводят в нескольких больницах региона: в Алексеевке, Валуйках, Губкине, Строителе и второй горбольнице в Белгороде. Также этим занимаются частные компании: ООО «М-Сервис» в Старом Осколе и поликлиника НИУ «БелГУ» в областном центре.

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