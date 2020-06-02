В Белгородской области установят новые модули спиральной компьютерной томографии

Они появятся в трёх больницах в Белгороде и Старом Осколе, сообщили в региональном оперштабе. Пройти такую процедуру по желанию пациенты не смогут: из-за лучевой нагрузки СКТ делают только по назначению врача. На местах уже подготавливают площадки под оборудование.

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