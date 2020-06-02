В Белгородской области установят новые модули спиральной компьютерной томографии

В медучреждениях Белгородской области установят четыре новых модуля спирально-компьютерной томографии (СКТ). Они появятся в Старооскольской окружной и областной инфекционной больницах, а также в горбольнице № 2 в Белгороде: в терапевтическом и хирургическом корпусах.
Как сообщили в региональном правительстве, площадки уже готовятся к новому оборудованию, специалисты проводят необходимые коммуникации.
На брифинге 16 мая замначальника депздрава Людмила Крылова объясняла, что СКТ делают только по назначению врача: например, при подозрении на пневмонию или при дыхательной недостаточности. По желанию пациента процедуру не назначают.
СКТ уже проводят в нескольких больницах региона: в Алексеевке, Валуйках, Губкине, Строителе и второй горбольнице в Белгороде. Также этим занимаются частные компании: ООО «М-Сервис» в Старом Осколе и поликлиника НИУ «БелГУ» в областном центре.