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В Белгородской области съехавшая в кювет «Лада» врезалась в дерево

2 июня 2020, 08:25
Фото: ИА «Бел.Ру»
ДТП случилось на трассе в Волоконовском районе 1 июня, уточнили в региональном управлении МВД. К происшествию привело превышение скорости. Также в первый день лета зарегистрировали ещё две аварии с пострадавшими.

На дороге Верхние Лубянки − Борисовка – Тишанка в Волоконовском районе ВАЗ-2115 на высокой скорости съехал в кювет и врезался в дерево. Происшествие зарегистрировали в 17:20. Пострадал 54-летний водитель автомобиля.

Ещё два ДТП 1 июня произошли в Старом Осколе, оба с участием пешеходов. В 16:00 на проспекте Губкина Datsun сбил 73-летнюю пенсионерку, а через час Chevrolet на улице Надежды наехал на 58-летнюю женщину. Аварии случились на нерегулируемых пешеходных переходах. Обе женщины травмированы.

Фото: УМВД России по Белгородской области

Напомним, в минувшие выходные одно ДТП закончилось смертельным исходом. 30 мая на трассе в Старооскольском горокруге ВАЗ-21120 на высокой скорости из-за плохих дорожных и погодных условий опрокинулся. Водитель скончался на месте аварии.

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#Новости#ДТП#Белгородская область#Волоконовский район#Старый Оскол#Голосование по Конституции#Происшествия
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