В Белгородской области съехавшая в кювет «Лада» врезалась в дерево

На дороге Верхние Лубянки − Борисовка – Тишанка в Волоконовском районе ВАЗ-2115 на высокой скорости съехал в кювет и врезался в дерево. Происшествие зарегистрировали в 17:20. Пострадал 54-летний водитель автомобиля.
Ещё два ДТП 1 июня произошли в Старом Осколе, оба с участием пешеходов. В 16:00 на проспекте Губкина Datsun сбил 73-летнюю пенсионерку, а через час Chevrolet на улице Надежды наехал на 58-летнюю женщину. Аварии случились на нерегулируемых пешеходных переходах. Обе женщины травмированы.
Напомним, в минувшие выходные одно ДТП закончилось смертельным исходом. 30 мая на трассе в Старооскольском горокруге ВАЗ-21120 на высокой скорости из-за плохих дорожных и погодных условий опрокинулся. Водитель скончался на месте аварии.