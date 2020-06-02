В Белгородской области съехавшая в кювет «Лада» врезалась в дерево

Ещё два ДТП 1 июня произошли в Старом Осколе, оба с участием пешеходов. В 16:00 на проспекте Губкина Datsun сбил 73-летнюю пенсионерку, а через час Chevrolet на улице Надежды наехал на 58-летнюю женщину. Аварии случились на нерегулируемых пешеходных переходах. Обе женщины травмированы.