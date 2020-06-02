В белгородском депздраве объяснили, что делать родственникам заражённого COVID-19

Родственники пациента с новой коронавирусной инфекцией должны сохранять максимальное спокойствие и ждать дома, когда с ними свяжется семейный врач. Именно он даст полную информацию о больном и расскажет дальнейший план манипуляций с ним. Так посоветовала делать заместитель начальника областного депздрава Людмила Крылова.
На брифинге 1 июня чиновница пояснила, что тот же семейный врач предложит контактным людям обследования. Единственное новшество — теперь всех контактных тестируют не в первые дни, а к концу их карантина. Именно с 10 по 14 день получаются наиболее точные результаты тестирования.
К концу карантинных мероприятий, с 10 по 14 день, получается самый большой эффект от обследования контактных. В первый день общения с заболевшим люди чаще всего получают отрицательные результаты, и этот анализ получается просто ради анализа. Теперь Анной Поповой был предложен другой алгоритм: установили факт заболевания, сообщили поликлинике по месту жительства заражённого, врачи начинают дистанционно отрабатывать очаг. Людмила Крылова
Закреплённые ранее за пациентом врачи связываются с людьми по месту жительства и собирают эпиданамнез: сколько человек живёт с заражённым, какие могли быть контакты. Совместно с Роспотребнадзором медики определяют уровень профессиональных и семейных контактов. Из этого пула потом выбирают пациентов, которых необходимо протестировать и ежедневно наблюдать. »Если никаких клинических заболеваний спустя 10 дней не проявилось и человек ни на что не жаловался, то он продолжает так же жить в дистанционном режиме. Берём анализ и после двух отрицательных мазков отпускаем его», — разъяснила Крылова.
Если в процессе наблюдения человек почувствовал какие-то изменения своего состояния в худшую сторону, ему следует сообщить об этом в свою поликлинику по телефону горячей линии или оповестить скорую помощь. Его проконсультируют дистанционно или приедут на дом. Но зачастую, по мнению замначальника депздрава, белгородцы больше эмоционируют по поводу болезни.
В любом случае всем контактным следует соблюдать режим самоизоляции и ожидать медпомощь. Если к человеку не приходят или о нём никто не знает, лучше позвонить на горячую линию медучреждения или департамента. Но за всё отвечает семейный врач, поэтому обращаться лучше сразу к нему.
Несмотря на это, есть случаи, когда врачи не доходят до пациентов. Крылова объяснила это большим числом заражённых. Кроме того, в регионе есть случаи, когда врачу сообщили о заражении или возможном контакте с больным, но в ответ не услышали ничего. По мнению чиновницы, такое тоже может быть, но это неправильно. Врач всегда должен пояснять пациенту, когда к нему придут и что ему делать или не делать до этого момента.