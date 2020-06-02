В белгородском депздраве объяснили, что делать родственникам заражённого COVID-19

Несмотря на это, есть случаи, когда врачи не доходят до пациентов. Крылова объяснила это большим числом заражённых. Кроме того, в регионе есть случаи, когда врачу сообщили о заражении или возможном контакте с больным, но в ответ не услышали ничего. По мнению чиновницы, такое тоже может быть, но это неправильно. Врач всегда должен пояснять пациенту, когда к нему придут и что ему делать или не делать до этого момента.