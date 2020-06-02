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Стойленский ГОК организовал онлайн-праздник для детей

2 июня 2020, 11:47
Фото: Стойленский ГОК
В День защиты детей Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) организовал музыкально-познавательный праздник для ребят, чьи родители трудятся на комбинате. Мероприятие провели в онлайн-формате.

1 июня на корпоративном портале и на официальной странице СГОКа в Вконтакте дети стойленцев смогли поучаствовать в мастер-классе по вокалу, ответить на вопросы викторины «Юный эрудит» об истории комбината, профессиях горняков и т.д., и присоединиться к музыкальному флешмобу – совместному исполнению детской песни «Летка-енка».

Участники, которые первыми правильно ответили на вопросы онлайн-викторины в комментариях, а также прислали видео с исполнением песни, получили дипломы, памятные призы и сладкие подарки от администрации и профсоюза комбината.

Посмотреть, как проходил праздник для детей, можно здесь

В День защиты детей Стойленский ГОК традиционно проводит праздничные мероприятия для детей работников – квесты, спортивные праздники, конкурсы и другие. В этом году в связи с ограничениями из-за распространения коронавируса все культурные и массовые мероприятия СГОК перевёл в онлайн-формат или перенёс на более поздний срок.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

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