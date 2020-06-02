Стойленский ГОК организовал онлайн-праздник для детей

В День защиты детей Стойленский ГОК традиционно проводит праздничные мероприятия для детей работников – квесты, спортивные праздники, конкурсы и другие. В этом году в связи с ограничениями из-за распространения коронавируса все культурные и массовые мероприятия СГОК перевёл в онлайн-формат или перенёс на более поздний срок.