Работа по установке дорожных знаков в Белгороде обойдётся в 3,6 млн рублей

В Белгороде появятся новые дорожные знаки и г-образные консольные опоры на пешеходных переходах. Всего по городу установят 292 конструкции, работами займётся ООО «ТехноСтрой». За установку управление «Бергорблагоустройство» заплатит 3 620 800 рублей. Такие данные содержатся в документах, размещённых на сайте госзакупок.
Для монтажа одной консоли потребуется разобрать половину квадратного метра плитки или асфальта, вырыть котлован и скважину, после чего залить её бетоном и установить опору. На неё помещается консоль, в которую и устанавливается дорожный знак.
Демонтированное дорожное покрытые тоже следует восстановить после окончания работ. Все работы при этом должны быть выполнены в соответствии с действующими стандартами ГОСТ.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» знаки установят на 30 объектах в городе. Это не только переходы, но и пересечения улиц. Ещё 72 объекта обзаведутся знаками, потому что их признали аварийно опасными.
Стоит отметить, что 3,6 млн рублей потратят именно на установку знаков. Стоимость изготовления табличек и опор в сумму не входит.
Знаки на консолях будут нависать над проезжей частью дороги и станут более заметны для водителей. Это должно снизить количество ДТП с участием пешеходов.
Напомним, в августе на нерегулируемом пешеходном переходе в районе бульвара Строителей по улице Молодёжной в Белгороде в установке светофора отказали, сославшись на то, что дорожных знаков в этом месте вполне достаточно. Тогда сообщили, что для установки светофора требуется минимум три ДТП с наездом на пешеходов.
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», директором и бенефициаром ООО «ТехноСтрой» является Михаил Тараканов. Компания относится к микропредприятиям, среднесписочная численность сотрудников на 2019 год составляла 20 человек. Уставной капитал предприятия — 12 тыс. рублей. Выручка от продажи за 2019 год составила 62,4 млн рублей, а чистая прибыль равнялась 3,9 млн рублей. Компания зарегистрирована в Белгороде в 2015 году, директор у неё не менялся.
Основным видом деятельности указана деятельность в области связи на базе проводных технологий, строительство жилых и нежилых зданий, а также строительство автомобильных дорог и автомагистралей.
Компания для Белгорода не новая. В этом году с ней успели заключить два контракта: на установку консолей с дорожными знаками и на выполнение работ по содержанию автодорог района. Тогда компания занималась установкой светофоров за 7,2 млн рублей.
В 2019 году компания заключила четыре контракта на общую сумму 8 690 260 рублей. А в 2017 году, помимо прочего, заключила контракт с Ростелекомом на установку систем видеонаблюдения на территории Белгородской области. Стоимость контракта равнялась 46 374 000 рублей, в неё входил только монтаж готового оборудования.