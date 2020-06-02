Работа по установке дорожных знаков в Белгороде обойдётся в 3,6 млн рублей

Напомним, в августе на нерегулируемом пешеходном переходе в районе бульвара Строителей по улице Молодёжной в Белгороде в установке светофора отказали, сославшись на то, что дорожных знаков в этом месте вполне достаточно. Тогда сообщили, что для установки светофора требуется минимум три ДТП с наездом на пешеходов.