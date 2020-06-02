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Потери бюджета Белгородской области из-за коронавируса оценивают в 15 млрд рублей

2 июня 2020, 07:02
Фото: ИА «Бел.Ру»
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил об отсутствии планов по серьёзным изменениям бюджета из-за эпидемии COVID-19. По его словам, сейчас региональная казна получает поддержку из дополнительных источников, в том числе из федерального центра.

По предварительным подсчётам, потеряно порядка 15 млрд рублей, а 1 млрд ушёл на борьбу с коронавирусом. Однако перекраивать бюджет правительство не собирается, рассказал Савченко в интервью ТРК «Мир Белогорья». По его словам, он пополняется из дополнительных источников: за счёт кредитов (3 млрд рублей по ставке, не превышающей 6%), федеральной казны (свыше 1,5 млрд рублей компенсации).

В связи с этим никаких пересмотров программы не будет. Более того, в планах остаётся завершение работ по возведению двух развязок в Белгороде, реконструкция ул. Щорса и строительство въезда в Губкин. На микрорайон Журавлики также выделено порядка 1 млрд рублей.

Экономить власти будут на командировках, число которых в нынешних условиях существенно сократилось. Кроме того, детский отдых в 2020 году начнётся на месяц позже — с 1 июля. Сохранённая по этому и другим направлениям сумма оценивается примерно в 2 млрд рублей.

Напомним, в конце мая Белгородской области выделили больше миллиарда рублей в качестве поддержки. Ближайшие соседи — Воронежская и Курская области — в список не попали.

Белгородской области выделили больше миллиарда рублей в качестве поддержки
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#Новости#COVID-19#Бюджет белгородской области#Коронавирус#Евгений Савченко#Бюджет#Голосование по Конституции#Экономика
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