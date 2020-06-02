Потери бюджета Белгородской области из-за коронавируса оценивают в 15 млрд рублей

В связи с этим никаких пересмотров программы не будет. Более того, в планах остаётся завершение работ по возведению двух развязок в Белгороде, реконструкция ул. Щорса и строительство въезда в Губкин. На микрорайон Журавлики также выделено порядка 1 млрд рублей.