Потери бюджета Белгородской области из-за коронавируса оценивают в 15 млрд рублей

По предварительным подсчётам, потеряно порядка 15 млрд рублей, а 1 млрд ушёл на борьбу с коронавирусом. Однако перекраивать бюджет правительство не собирается, рассказал Савченко в интервью ТРК «Мир Белогорья». По его словам, он пополняется из дополнительных источников: за счёт кредитов (3 млрд рублей по ставке, не превышающей 6%), федеральной казны (свыше 1,5 млрд рублей компенсации).
В связи с этим никаких пересмотров программы не будет. Более того, в планах остаётся завершение работ по возведению двух развязок в Белгороде, реконструкция ул. Щорса и строительство въезда в Губкин. На микрорайон Журавлики также выделено порядка 1 млрд рублей.
Экономить власти будут на командировках, число которых в нынешних условиях существенно сократилось. Кроме того, детский отдых в 2020 году начнётся на месяц позже — с 1 июля. Сохранённая по этому и другим направлениям сумма оценивается примерно в 2 млрд рублей.
Напомним, в конце мая Белгородской области выделили больше миллиарда рублей в качестве поддержки. Ближайшие соседи — Воронежская и Курская области — в список не попали.