Белгородская область стала второй в стране в электронном формате выборов

Было несколько публикаций в СМИ и, честно говоря, к ним можно относиться очень двояко. На все факты публикаций мы реагировали. На те факты, которые находили даже косвенные подтверждения, мы просили конкретные имена и фамилии. Не просто «кто-то где-то кого-то заставляет». Конкретных фамилий мы, к сожалению, ни разу не дождались. Жалобы от провокаций порой отделить очень сложно. Но каждое обращение мы проверили. Наталия Полуянова