Белгородская область стала второй в стране в электронном формате выборов

Наталия Полуянова рассказала о том, как проходили праймериз в Белгородской области. По её словам, депутатам сейчас приходится думать не о политических перспективах собственного развития и деятельности партии, а о том, как оставаться рядом с населением. Полуянова отметила, что в условиях распространения коронавируса гораздо важнее помогать людям, а не заботиться о политических перспективах.
Белгородская область оказалась в числе лидеров по количеству проголосовавших онлайн. Для проведения предварительных выборов задействовали портал госуслуг. Стоит отметить, что праймериз в полностью электронном формате проходили впервые. До этого некоторые этапы были исключительно очными.
Около 80% заявлений кандидатов были поданы в электронном виде. Белгородская область в этом плане оказалась в числе лидеров по стране, заняв второе место в России и первое – в ЦФО. Всего зарегистрировали 254 кандидата, 40% участников оказались моложе 35 лет. Конкурс в среднем составил шесть человек на один мандат.
Подняли на пресс-конференции и проблему поступивших во время выборов жалоб. По словам Полуяновой, факты нарушений не подтвердились.
Было несколько публикаций в СМИ и, честно говоря, к ним можно относиться очень двояко. На все факты публикаций мы реагировали. На те факты, которые находили даже косвенные подтверждения, мы просили конкретные имена и фамилии. Не просто «кто-то где-то кого-то заставляет». Конкретных фамилий мы, к сожалению, ни разу не дождались. Жалобы от провокаций порой отделить очень сложно. Но каждое обращение мы проверили. Наталия Полуянова
Всего в праймериз в регионе приняли участие 92 362 человека, из которых проголосовало 80 946 человек. Напомним, что результаты праймериз огласили сегодня.