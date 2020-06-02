Аварийный резервуар на ТЭЦ-3 в Норильске осматривали в 2018 году

Отметим, что днем 29 мая на объекте «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК), входящей в корпорацию «Норникель», протек резервуар с дизельным топливом. В место разлива горючего въехал автомобиль. В результате дизельное топливо воспламенилось. Всего из резервуара вытекло примерно 20 000 кубометров горючего. Не исключено, что утечка произошла из-за проседания почвы. Подобное могло спровоцировать таяние вечной мерзлоты. Начавшийся пожар на работе ТЭЦ-3 не сказался. Об этом информирует Nashgorod.ru.
Сергей Дяченко пояснил, что разгерметизировавшийся резервуар ремонтировали в 2018 году. Соответствующие работы выполняли эксперты «Норильскникельремонта». Руководство корпорации намерено поднять документы и выяснить, каким образом проводились сварочные работы. Вопросы могут возникнуть к их качеству.
«Норильскникельремонт» успел заработать отличную репутацию. В Красноярском крае компания работает не один год. Она привлекает самых профессиональных сварщиков. «Норникель», конечно, все проверит досконально, однако вряд ли в случившемся есть вина «Норильскникельремонта». Необходимые проверки делали в соответствии с графиками, заверил вице-президент «Норникеля».
Собеседник издания подчеркнул, что корпорация проверит состояние остальных емкостей с топливом на ТЭЦ-3. Эксперты проведут анализ почвы. Будет изучена целостность свай, удерживающих плиты с установленными резервуарами.
Сотрудникам «Норникеля» и работникам МЧС удалось остановить утечку нефтепродуктов в Норильско-Пясинскую водную систему. Из Мурманска прибыл отряд морской спасательной службы, члены которого участвовали в ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в различных уголках земного шара. На речке Амбарная спасательные службы разбили лагерь. Дальнейшего распространения топливного пятна удалось не допустить. На данный момент продолжается подготовка к его сбору и последующему уничтожению. Специалисты заменили грунт и обработали местность особыми сорбентами. Загрязненная почва была вывезена на временное хранилище. Все собранные нефтепродукты будут утилизированы.