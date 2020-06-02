Аварийный резервуар на ТЭЦ-3 в Норильске осматривали в 2018 году

Сотрудникам «Норникеля» и работникам МЧС удалось остановить утечку нефтепродуктов в Норильско-Пясинскую водную систему. Из Мурманска прибыл отряд морской спасательной службы, члены которого участвовали в ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в различных уголках земного шара. На речке Амбарная спасательные службы разбили лагерь. Дальнейшего распространения топливного пятна удалось не допустить. На данный момент продолжается подготовка к его сбору и последующему уничтожению. Специалисты заменили грунт и обработали местность особыми сорбентами. Загрязненная почва была вывезена на временное хранилище. Все собранные нефтепродукты будут утилизированы.