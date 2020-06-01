Синоптики рассказали, какой будет погода в России в июне

Средняя июньская температура на Европейской части страны будет около нормы, а небольшими отклонениями в сторону высоких значений могут отличиться лишь несколько субъектов к западу от столицы. Белгородская область в этот список не попала, хотя раньше ей прогнозировали жаркий июнь.

Сюжет Погода