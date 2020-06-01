Синоптики рассказали, какой будет погода в России в июне

Практически на всей Европейской территории среднемесячная температура в июне ожидается около нормы, приводит ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По его прогнозу, превышение значений может быть в Смоленской, Брянской и Тверской областях. Однако начнётся первый месяц лета со «свежей погоды», как и предсказывали синоптики.
Вильфанд не исключил, что в июне будет несколько «очень жарких периодов», когда температура превысит обычную норму на пять-шесть градусов. Зато настоящими «очагами тепла» станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка.
На юге Восточной Сибири и на Дальнем Востоке синоптики ожидают дефицит осадков, что грозит сложной пожароопасной ситуацией. Сильные осадки в июне прогнозируют в Калининградской области, Крыму, Краснодарском крае, на Таймыре, Камчатке и в Хабаровском крае.
Напомним, в конце апреля Гидрометцентр прогнозировал, что этот год с большой долей вероятности может стать одним из самых жарких: в ранге температур он может стать вторым или третьим.
В середине мая синоптики допустили, что июнь 2020 года в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях будет традиционно жарким: до 22-27 градусов тепла, а в отдельные дни — до +32.