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Синоптики рассказали, какой будет погода в России в июне

1 июня 2020, 08:01
Фото: https://pixabay.com/ru/
Средняя июньская температура на Европейской части страны будет около нормы, а небольшими отклонениями в сторону высоких значений могут отличиться лишь несколько субъектов к западу от столицы. Белгородская область в этот список не попала, хотя раньше ей прогнозировали жаркий июнь.
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Погода

Практически на всей Европейской территории среднемесячная температура в июне ожидается около нормы, приводит ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По его прогнозу, превышение значений может быть в Смоленской, Брянской и Тверской областях. Однако начнётся первый месяц лета со «свежей погоды», как и предсказывали синоптики.

Вильфанд не исключил, что в июне будет несколько «очень жарких периодов», когда температура превысит обычную норму на пять-шесть градусов. Зато настоящими «очагами тепла» станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка.

На юге Восточной Сибири и на Дальнем Востоке синоптики ожидают дефицит осадков, что грозит сложной пожароопасной ситуацией. Сильные осадки в июне прогнозируют в Калининградской области, Крыму, Краснодарском крае, на Таймыре, Камчатке и в Хабаровском крае.

Напомним, в конце апреля Гидрометцентр прогнозировал, что этот год с большой долей вероятности может стать одним из самых жарких: в ранге температур он может стать вторым или третьим.

В середине мая синоптики допустили, что июнь 2020 года в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях будет традиционно жарким: до 22-27 градусов тепла, а в отдельные дни — до +32.

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