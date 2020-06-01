Белгородская область стала третьей в ЦФО по «раскрытым» эскроу-счетам

В отделении напомнили, что строительная отрасль перешла на новые правила финансирования в июне 2019 года. С этого момента застройщик не может брать у дольщиков деньги напрямую – средства размещаются на специальных счетах эскроу и хранятся там до тех пор, пока квартиры не передадут в собственность. По мнению разработчиков проекта это позволит обезопасить покупателей квартир в строящихся домах.