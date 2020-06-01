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Posted 1 июня 2020, 12:41

Published 1 июня 2020, 12:41

Modified 1 декабря 2024, 08:44

Updated 1 декабря 2024, 08:44

Белгородская область стала третьей в ЦФО по «раскрытым» эскроу-счетам

Белгородская область стала третьей в ЦФО по «раскрытым» эскроу-счетам

1 июня 2020, 12:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Белгородской области почти половина из 533,5 млн рублей, замороженных на 167 эскроу-счетах, перечислена застройщикам по завершённым договорам.

По сумме средств «раскрытых» счетов регион стал третьим в Центральном федеральном округе после Воронежской и Калужской областей.

Такие данные по состоянию на 1 мая и без учёта столичных регионов привели в белгородском отделении ГУ Банка России по ЦФО. Отмечается, что в адрес застройщиков перечислено почти 260 млн рублей, а по новой схеме проектного финансирования в области построено 79 квартир.

Всего же в России к началу мая завершено 140 проектов с использованием счетов эскроу в 46 регионах. Раскрыто 7 тыс. счетов на 15 млрд рублей, а между банками и застройщиками заключено 1146 кредитных договоров на 1,33 трлн рублей. В Белгородской области пока подписано пять таких договоров более чем на 800 млн рублей.

В отделении напомнили, что строительная отрасль перешла на новые правила финансирования в июне 2019 года. С этого момента застройщик не может брать у дольщиков деньги напрямую – средства размещаются на специальных счетах эскроу и хранятся там до тех пор, пока квартиры не передадут в собственность. По мнению разработчиков проекта это позволит обезопасить покупателей квартир в строящихся домах.

В 2019 году жители Белгородской области открыли 137 эскроу-счетов для участия в долевом строительстве. Средняя величина одного счёта составила 3,2 млн рублей, а общая сумма всех – 433 млн.

Помимо этого, в регионе появится ещё один инструмент защиты дольщиков – губернатор Евгений Савченко подписал распоряжение о создании унитарной некоммерческой организации «Фонд Белгородской области по защите прав граждан – участников долевого строительства».

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#Новости#Экономика#Застройщик#Эскроу-счёт
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