В Белгороде станут чаще ходить городские и пригородные автобусы

Напомним, в Белгороде со 2 апреля автобусы и троллейбусы начали ходить с 6 утра до 20:30 с увеличенными интервалами. Интервал между рейсами из спальных районов до административной части города и больниц составлял 25 минут в часы пик, а с 09:30 до 17:00 время ожидания транспорта составляло около часа.