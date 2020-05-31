В Белгороде станут чаще ходить городские и пригородные автобусы

Интервал движения изменится на всех городских и пригородных маршрутах. Ждать на остановках белгородцам придётся меньше на 5-10 минут. Как сообщил Васильченко, помимо уменьшения интервала движения на магистральных маршрутах, пустят троллейбус № 5 и автобусы № 12А и № 36. Также увеличится количество рейсов по маршрутам, которые следуют по расписанию.
Данные изменения в расписании общественного транспорта связаны с постепенным снятием ограничительных мер в регионе, а также с многочисленными обращениями граждан. Новое расписание вступит в силу с 1 июня.
Напомним, в Белгороде со 2 апреля автобусы и троллейбусы начали ходить с 6 утра до 20:30 с увеличенными интервалами. Интервал между рейсами из спальных районов до административной части города и больниц составлял 25 минут в часы пик, а с 09:30 до 17:00 время ожидания транспорта составляло около часа.