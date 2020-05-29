В Белгородской области построят и отремонтируют 26 общественных территорий

В Шебекинском горокруге к благоустройству общественных пространств подошли масштабно: здесь в самом Шебекино создают рекреационную зону в районе ЦКР, в центре села Большетроицкое преобразится сквер, в селе Графовка в районе ДК обустроят общественную зону. Также в планах – обновление парка возле Первоцепляевской школы и благоустройство родника – святого источника в селе Нижнее Берёзово-Второе.Наталия Полуянова