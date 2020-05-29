В Белгородской области построят и отремонтируют 26 общественных территорий

В Белгородской области в рамках проекта «Наше общее дело» благоустраивают общественные пространства и зоны отдыха – всего по 26 проектам.
В Алексеевке к октябрю обновятся пять территорий: набережная от центрального пляжа, сквер Гагарина, «Парк сказок», парк по улице 50 лет Победы и сквер по улице Никольской, уточнила председатель Думы Наталия Полуянова.
По её словам, в Прохоровке появятся детские площадки, а несколько территорий украсят малыми архитектурными формами и зеленью. Работы здесь завершатся к сентябрю 2020 года.
В Бирюче к зиме жители смогут оценить благоустроенную набережную реки Тихая Сосна. В Ракитном близится к завершению реконструкция Юсуповского парка, в 2020 году на его ремонт направляли 2 млн рублей. Открытие запланировано на вторую половину лета.
В Валуйках обновят два пляжа на ул. Д. Бедного и в посёлке Уразово. В Вейделевском районе благоустроят сквер в селе Белый Колодезь и парк-дендрарий в райцентре. В Красной Яруге вплотную занялись территорией в микрорайоне Дальневосточном.
Скейт-парки в рамках программы построят в Строителе, Яковлево и Томаровке. Также в Яковлевском горокруге обустроят два сквера и зоны отдыха – «Крапивенская» в Быковке и «Прудки» в Томаровке.
Серьёзные преобразования ожидаются и в Шебекинском горокруге.
В Шебекинском горокруге к благоустройству общественных пространств подошли масштабно: здесь в самом Шебекино создают рекреационную зону в районе ЦКР, в центре села Большетроицкое преобразится сквер, в селе Графовка в районе ДК обустроят общественную зону. Также в планах – обновление парка возле Первоцепляевской школы и благоустройство родника – святого источника в селе Нижнее Берёзово-Второе.Наталия Полуянова
Напомним, глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов анонсировал в середине мая строительство парка поколений возле Центра культурного развития. Рекреационная зона займёт территорию в 17 га.