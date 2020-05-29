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В Белгородской области построят и отремонтируют 26 общественных территорий

29 мая 2020, 05:25
Фото: пресс-служба Белгородской областной Думы
К лету заработает обновлённый Юсуповский парк в Ракитном, в Алексеевке появится «Парк сказок», а в Яковлевском горокруге оборудуют скейт-парки, сообщили в пресс-службе облдумы. Также в список работ попали детские площадки, набережные, пляжи и родник.

В Белгородской области в рамках проекта «Наше общее дело» благоустраивают общественные пространства и зоны отдыха – всего по 26 проектам.

В Алексеевке к октябрю обновятся пять территорий: набережная от центрального пляжа, сквер Гагарина, «Парк сказок», парк по улице 50 лет Победы и сквер по улице Никольской, уточнила председатель Думы Наталия Полуянова.

По её словам, в Прохоровке появятся детские площадки, а несколько территорий украсят малыми архитектурными формами и зеленью. Работы здесь завершатся к сентябрю 2020 года.

В Бирюче к зиме жители смогут оценить благоустроенную набережную реки Тихая Сосна. В Ракитном близится к завершению реконструкция Юсуповского парка, в 2020 году на его ремонт направляли 2 млн рублей. Открытие запланировано на вторую половину лета.

В Валуйках обновят два пляжа на ул. Д. Бедного и в посёлке Уразово. В Вейделевском районе благоустроят сквер в селе Белый Колодезь и парк-дендрарий в райцентре. В Красной Яруге вплотную занялись территорией в микрорайоне Дальневосточном.

РакитноеРакитное
РакитноеРакитное
Графовка, Шебекинский горокругГрафовка, Шебекинский горокруг
АлексеевкаАлексеевка
Большетроицкое, Шебекинский горокругБольшетроицкое, Шебекинский горокруг
АлексеевкаАлексеевка
ШебекиноШебекино
ПрохоровкаПрохоровка
БирючБирюч
Ракитное
Фото: пресс-служба Белгородской областной Думы

Скейт-парки в рамках программы построят в Строителе, Яковлево и Томаровке. Также в Яковлевском горокруге обустроят два сквера и зоны отдыха – «Крапивенская» в Быковке и «Прудки» в Томаровке.

Серьёзные преобразования ожидаются и в Шебекинском горокруге.

В Шебекинском горокруге к благоустройству общественных пространств подошли масштабно: здесь в самом Шебекино создают рекреационную зону в районе ЦКР, в центре села Большетроицкое преобразится сквер, в селе Графовка в районе ДК обустроят общественную зону. Также в планах – обновление парка возле Первоцепляевской школы и благоустройство родника – святого источника в селе Нижнее Берёзово-Второе.Наталия Полуянова

Напомним, глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов анонсировал в середине мая строительство парка поколений возле Центра культурного развития. Рекреационная зона займёт территорию в 17 га.

В Шебекино Белгородской области появится парк поколений
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