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На следующей неделе в Белгородской области могут открыть парки и летние площадки кафе

29 мая 2020, 13:05
Фото: pixabay.com
Это возможно, если ситуация с коронавирусом в регионе не ухудшится, сообщили на брифинге в департаменте здравоохранения. Послабления распространятся не только на парки и летние площадки кафе.

В Белгородской области могут расширить список работающих заведений и рекреационных зон. Так, к открытию готовятся летние площадки кафе, парки, зоопарки, музеи, библиотеки, фитнес-центры. Об этом сообщила замгубернатора Ольга Павлова на брифинге в региональном департаменте здравоохранения 29 мая.

Заработать они могут к следующей пятнице, 5 июня. Если эпидобстановка не ухудшится, власти вернутся к послаблениям и зафиксируют изменения в соответствующем постановлении.

По словам Ольги Павловой, в регионе заведения общепита продолжают готовить к открытию, но речь пока идёт только о летних площадках кафе. Также продолжаются переговоры с руководителями фитнес-центров о подготовке к работе в привычном режиме.

Вся эта неделя и начало следующей будет посвящена именно этой теме. То есть взаимодействие будет установлено с руководителями организаций данных сфер: сфера культуры, сфера общепита и сфера спорта.Ольга Павлова

На вопрос журналистов, куда обращаться предпринимателям, если они хотят возобновить работу, Ольга Павлова ответила, что соответствующие уведомления нужно присылать в управление потребительского рынка, а не в Роспотребнадзор.

Напомним, для постепенного возвращения региона в прежний режим в норме должны быть три критерия: коечный фонд, тестирование и распространённость заболевания.

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#Новости#Коронавирус#Летние кафе#Белгородская область#Музеи#Парки#Библиотеки#Эксклюзив#Голосование по Конституции#Общество
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