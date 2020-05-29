На следующей неделе в Белгородской области могут открыть парки и летние площадки кафе

В Белгородской области могут расширить список работающих заведений и рекреационных зон. Так, к открытию готовятся летние площадки кафе, парки, зоопарки, музеи, библиотеки, фитнес-центры. Об этом сообщила замгубернатора Ольга Павлова на брифинге в региональном департаменте здравоохранения 29 мая.
Заработать они могут к следующей пятнице, 5 июня. Если эпидобстановка не ухудшится, власти вернутся к послаблениям и зафиксируют изменения в соответствующем постановлении.
По словам Ольги Павловой, в регионе заведения общепита продолжают готовить к открытию, но речь пока идёт только о летних площадках кафе. Также продолжаются переговоры с руководителями фитнес-центров о подготовке к работе в привычном режиме.
Вся эта неделя и начало следующей будет посвящена именно этой теме. То есть взаимодействие будет установлено с руководителями организаций данных сфер: сфера культуры, сфера общепита и сфера спорта.Ольга Павлова
На вопрос журналистов, куда обращаться предпринимателям, если они хотят возобновить работу, Ольга Павлова ответила, что соответствующие уведомления нужно присылать в управление потребительского рынка, а не в Роспотребнадзор.
Напомним, для постепенного возвращения региона в прежний режим в норме должны быть три критерия: коечный фонд, тестирование и распространённость заболевания.