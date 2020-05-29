Глава Белгорода попал в тройку самых активных пользователей «ВКонтакте»

Аналитики исследовали активность глав муниципалитетов Белгородской области за первый квартал этого года: число постов, лайков, репостов, комментариев и просмотров публикаций. Всего в выборку попал 21 чиновник, за исключением руководителя Белгородского района Владимира Перцева – он занял пост только в конце апреля, сообщает портал Go31.ru.
В первую пятёрку самых активных пользователей попали Алексей Дыбов (Валуйский городской округ), Юрий Галдун (Белгород), Татьяна Круглякова (Чернянский район), Александр Сергиенко (Старооскольский городской округ) и Анатолий Тарасенко (Вейделевский район).
Аутсайдерами стали Игорь Бровченко (Красногвардейский район), Анатолий Климов (Ракитянский район), Андрей Пахомов (Ровеньский район), Александр Полторабатько (Красненский район) и Николай Давыдов (Борисовский район). По мнению авторов, существенное влияние на итог оказало отключение почти всеми чиновниками опции комментирования своих постов.