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Глава Белгорода попал в тройку самых активных пользователей «ВКонтакте»

29 мая 2020, 08:27
Фото: https://pixabay.com/ru/
В Белгородском госуниверситете выяснили, кто из руководителей муниципалитетов отличается высокой активностью в соцсети «ВКонтакте». В тройке лидеров оказался мэр Белгорода Юрий Галдун – в рейтинге он занял вторую строчку.

Аналитики исследовали активность глав муниципалитетов Белгородской области за первый квартал этого года: число постов, лайков, репостов, комментариев и просмотров публикаций. Всего в выборку попал 21 чиновник, за исключением руководителя Белгородского района Владимира Перцева – он занял пост только в конце апреля, сообщает портал Go31.ru.

В первую пятёрку самых активных пользователей попали Алексей Дыбов (Валуйский городской округ), Юрий Галдун (Белгород), Татьяна Круглякова (Чернянский район), Александр Сергиенко (Старооскольский городской округ) и Анатолий Тарасенко (Вейделевский район).

Аутсайдерами стали Игорь Бровченко (Красногвардейский район), Анатолий Климов (Ракитянский район), Андрей Пахомов (Ровеньский район), Александр Полторабатько (Красненский район) и Николай Давыдов (Борисовский район). По мнению авторов, существенное влияние на итог оказало отключение почти всеми чиновниками опции комментирования своих постов.

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#Новости#Юрий Галдун#Белгородский госуниверситет#Социальные сети#Вконтакте#Общество
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