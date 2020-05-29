Глава Белгорода попал в тройку самых активных пользователей «ВКонтакте»

Аналитики исследовали активность глав муниципалитетов Белгородской области за первый квартал этого года: число постов, лайков, репостов, комментариев и просмотров публикаций. Всего в выборку попал 21 чиновник, за исключением руководителя Белгородского района Владимира Перцева – он занял пост только в конце апреля, сообщает портал Go31.ru.