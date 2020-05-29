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Федеральный штаб: в Белгородской области скончался 18-й пациент с коронавирусом

29 мая 2020, 07:38
Фото: pixabay.com
Диагноз COVID-19 за день подтвердили у 81 белгородца. Всего в регионе зарегистрировано 2140 случаев заражения. Прибавилось за минувшие сутки и выздоровевших: +34 человека. Остальные подробности, как обычно, сообщат после полудня.

В Белгородской области COVID-19 подтвердили ещё у 81 человека. Актуальную на 29 мая статистику привёл федеральный штаб. Таким образом, общее число заболевших достигло 2140.

Выписаны за минувший день 34 человека. Всего, по подсчётам федерального штаба, завершили лечение 805 белгородцев.

Скончались в регионе 18 пациентов с подтверждённым коронавирусом. О последней жертве пока ничего не известно. 28 мая в региональном депздраве подтвердили 17 случаев летального исхода.

Где именно обнаружили новых заражённых, количество пациентов в тяжёлом состоянии и другие подробности сообщат после полудня.

Напомним, что 28 мая больше 100 заражённых было в Белгороде, Старооскольском горокруге, Белгородском районе, Валуйском горокруге, Ракитянском районе. В Борисовском районе, по информации регионального правительства, вылечились все 17 заболевших.

Распространение случаев по остальным муниципалитетам можно увидеть на карте ИА «Бел.Ру».

В России за минувшие сутки коронавирус подтвердили ещё у 8572 человек. Всего в стране зарегистрировано 387 623 случая заболевания.

За день выписаны по выздоровлению 8264 пациента. Всего от COVID-19 удалось избавиться 159 257 россиянам.

За сутки от инфекции скончались 232 человека. Общее количество летальных исходов — 4374.

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