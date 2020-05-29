Федеральный штаб: в Белгородской области скончался 18-й пациент с коронавирусом

Диагноз COVID-19 за день подтвердили у 81 белгородца. Всего в регионе зарегистрировано 2140 случаев заражения. Прибавилось за минувшие сутки и выздоровевших: +34 человека. Остальные подробности, как обычно, сообщат после полудня.

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