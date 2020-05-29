Белгородский депздрав сообщил подробности о 18-м умершем пациенте с COVID-19

В Белгородской области скончался ещё один пациент, у которого подтвердили коронавирус. Это был 69-летний житель Красногвардейского района, уточнила глава департамента здравоохранения Наталия Зубарева.
Ранее региональный оперштаб включил мужчину в статистику скончавшихся в Белгороде. Неточность допустили из-за того, что он лечился в горбольнице № 2 в областном центре. Однако фактически он был зарегистрирован в Красногвардейском районе.
Всего в Белгородской области скончались 18 пациентов с подтверждённым COVID-19. Первой жертвой тоже был житель Красногвардейского района – 47-летний мужчина. Спустя время умерли 56-летний житель Вейделевского района, четыре человека из Белгорода, 84-летняя женщина из Белгородского района, а также две женщины 58 и 63 лет из Ракитянского района и Губкинского горокруга.
Из очага в Ракитянской ЦРБ скончались 64-летний завхоз больницы и заведующая педиатрическим отделением. Умерли 19-летняя девушка из Валуйского горокруга, 61-летний мужчина из Вейделевки и 62-летний житель Шебекинского горокруга.
На этой неделе в депздраве подтвердили смерть 49-летнего мужчины из Белгорода и врача-травматолога областной клинической больницы.