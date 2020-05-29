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Белгородский депздрав сообщил подробности о 18-м умершем пациенте с COVID-19

29 мая 2020, 11:22
Фото: ИА «Бел.Ру»
Это был житель Красногвардейского района Белгородской области. Лечился мужчина в больнице в Белгороде, поэтому его региональный оперштаб включил в статистику по областному центру.

В Белгородской области скончался ещё один пациент, у которого подтвердили коронавирус. Это был 69-летний житель Красногвардейского района, уточнила глава департамента здравоохранения Наталия Зубарева.

Ранее региональный оперштаб включил мужчину в статистику скончавшихся в Белгороде. Неточность допустили из-за того, что он лечился в горбольнице № 2 в областном центре. Однако фактически он был зарегистрирован в Красногвардейском районе.

Всего в Белгородской области скончались 18 пациентов с подтверждённым COVID-19. Первой жертвой тоже был житель Красногвардейского района – 47-летний мужчина. Спустя время умерли 56-летний житель Вейделевского района, четыре человека из Белгорода, 84-летняя женщина из Белгородского района, а также две женщины 58 и 63 лет из Ракитянского района и Губкинского горокруга.

Из очага в Ракитянской ЦРБ скончались 64-летний завхоз больницы и заведующая педиатрическим отделением. Умерли 19-летняя девушка из Валуйского горокруга, 61-летний мужчина из Вейделевки и 62-летний житель Шебекинского горокруга.

На этой неделе в депздраве подтвердили смерть 49-летнего мужчины из Белгорода и врача-травматолога областной клинической больницы.

Также в Белгороде медики не смогли спасти жителя Тульской области.

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#Новости#COVID-19#Коронавирус#Красногвардейский район#Белгородская область#Эксклюзив#Голосование по Конституции#Общество
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