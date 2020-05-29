Белгородский депздрав сообщил подробности о 18-м умершем пациенте с COVID-19

Всего в Белгородской области скончались 18 пациентов с подтверждённым COVID-19. Первой жертвой тоже был житель Красногвардейского района – 47-летний мужчина. Спустя время умерли 56-летний житель Вейделевского района, четыре человека из Белгорода, 84-летняя женщина из Белгородского района, а также две женщины 58 и 63 лет из Ракитянского района и Губкинского горокруга.