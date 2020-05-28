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В Белгородской области в объектив фотокамеры попало семейство лосей

28 мая 2020, 14:33
Фото: Правительство белгородской области в ВК
лоси
В объектив фотокамеры попало целое семейство сохатых: мама и два детёныша. Лосей сфотографировал сотрудник управления экологического и охотничьего надзора. Фото уже опубликовали в соцсети.

28 мая на официальной странице правительства Белгородской области появилась фотография самки лося и двух её детёнышей. Здесь это редкое явление, так как существует угроза их исчезновения на территории региона.

На фотокарточке животные едят соль. Это особенно важно для лосей в весенний период, потому что за зиму они теряют значительный запас минеральных веществ.

Лоси
Фото: правительство Белгородской области

Всего за 2020 год в регионе заметили 101 особь лося. Благодаря запрету на охоту на этих животных, а также созданию природных государственных заказников, численность популяции возросла.

В прошлом году в Сети появилось видео с живыми амурскими тиграми. Ролик редких больших кошек в дикой природе сняли благодаря скрытым камерам Всемирного фонда дикой природы (WWF).

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#Новости#Дикие животные#Природа#Лосиха#Фотофакт#Голосование по Конституции#Общество
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