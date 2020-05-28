СК проверит обстоятельства гибели мужчины при пожаре в Белгородской области

Напомним, около полуночи 26 мая соседи сообщили в службу спасения о пожаре в частном доме. Первыми на место прибыли добровольцы, которые вскрыли входную дверь и обнаружили в спальне тело мужчины – в его руке лежали таблетки. По данным следкома, следов термического воздействия на погибшем нет.