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СК проверит обстоятельства гибели мужчины при пожаре в Белгородской области

28 мая 2020, 06:08
Фото: ИА «Бел.Ру»
Новооскольский межрайонный следственный отдел начал проверку по факту гибели 73-летнего мужчины при пожаре. Трагедия произошла поздно ночью 26 мая в селе Старая Безгинка городского округа.

Сейчас судмедэксперты выясняют, от чего именно скончался пожилой житель села. Параллельно с этим устанавливаются обстоятельства происшествия: очаг возгорания и его причины. Процессуальное решение примут по итогам проверки, подчеркнули в следственном управлении СКР по Белгородской области.

Напомним, около полуночи 26 мая соседи сообщили в службу спасения о пожаре в частном доме. Первыми на место прибыли добровольцы, которые вскрыли входную дверь и обнаружили в спальне тело мужчины – в его руке лежали таблетки. По данным следкома, следов термического воздействия на погибшем нет.

Тело мужчины с таблетками в руке нашли в сгоревшем доме в Белгородской области
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