СК проверит обстоятельства гибели мужчины при пожаре в Белгородской области

Сейчас судмедэксперты выясняют, от чего именно скончался пожилой житель села. Параллельно с этим устанавливаются обстоятельства происшествия: очаг возгорания и его причины. Процессуальное решение примут по итогам проверки, подчеркнули в следственном управлении СКР по Белгородской области.
Напомним, около полуночи 26 мая соседи сообщили в службу спасения о пожаре в частном доме. Первыми на место прибыли добровольцы, которые вскрыли входную дверь и обнаружили в спальне тело мужчины – в его руке лежали таблетки. По данным следкома, следов термического воздействия на погибшем нет.