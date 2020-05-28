Прохоровский район Белгородской области готовят к миллиону туристов в год

К этим показателям, считает губернатор, район может прийти в течение двух лет. Добиваться их будут не только с помощью музея-заповедника «Прохоровское поле», но и Музея природы в селе Большое, парка «Ключи», в котором дважды в год проходит фестиваль «Маланья», недавно открытого музея «Битва за оружие Великой Победы» и т.д.