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Прохоровский район Белгородской области готовят к миллиону туристов в год

28 мая 2020, 04:30
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Проект по увеличению турпотока предложил глава региона Евгений Савченко. По задумке губернатора, в течение двух лет Прохоровский район должен достичь планки, при которой сможет принимать не менее миллиона гостей в год. От туристов, в свою очередь, власти ожидают около миллиарда рублей выручки только за 12 месяцев.

В Прохоровском районе планируют активно развивать туристическое направление. Свой проект на совещании с членами правительства, главами районов и горокругов 25 мая представил губернатор Евгений Савченко.

Концепция главы региона получила название «Миллион — миллиард». По задумке Евгения Савченко, все достопримечательности Прохоровского района в год должны посещать не менее миллиона туристов. Они будут покупать сувениры, товары художественных промыслов, тратиться на еду и тем самым принесут в казну миллиард рублей выручки.

К этим показателям, считает губернатор, район может прийти в течение двух лет. Добиваться их будут не только с помощью музея-заповедника «Прохоровское поле», но и Музея природы в селе Большое, парка «Ключи», в котором дважды в год проходит фестиваль «Маланья», недавно открытого музея «Битва за оружие Великой Победы» и т.д.

Сергей Канищев, глава муниципалитета, подтвердил, что Прохоровский район сможет увеличить турпоток до миллиона, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, что в мае губернатор утвердил попечительский совет по развитию природного парка в Прохоровском районе. Его участники займутся экологическими проектами, будут продвигать бренд местной экологически чистой продукции, развивать общественные пространства и т.д.

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#Новости#Евгений Савченко#Туризм#Прохоровский район#Голосование по Конституции#Общество
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