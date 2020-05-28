Прохоровский район Белгородской области готовят к миллиону туристов в год

В Прохоровском районе планируют активно развивать туристическое направление. Свой проект на совещании с членами правительства, главами районов и горокругов 25 мая представил губернатор Евгений Савченко.
Концепция главы региона получила название «Миллион — миллиард». По задумке Евгения Савченко, все достопримечательности Прохоровского района в год должны посещать не менее миллиона туристов. Они будут покупать сувениры, товары художественных промыслов, тратиться на еду и тем самым принесут в казну миллиард рублей выручки.
К этим показателям, считает губернатор, район может прийти в течение двух лет. Добиваться их будут не только с помощью музея-заповедника «Прохоровское поле», но и Музея природы в селе Большое, парка «Ключи», в котором дважды в год проходит фестиваль «Маланья», недавно открытого музея «Битва за оружие Великой Победы» и т.д.
Сергей Канищев, глава муниципалитета, подтвердил, что Прохоровский район сможет увеличить турпоток до миллиона, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Напомним, что в мае губернатор утвердил попечительский совет по развитию природного парка в Прохоровском районе. Его участники займутся экологическими проектами, будут продвигать бренд местной экологически чистой продукции, развивать общественные пространства и т.д.