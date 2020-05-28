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Продавцу цветов отменили штраф за работу без маски в Белгородской области

28 мая 2020, 07:51
Фото: ИА «Бел.Ру»
Белгородский областной суд изменил решение по административному делу индивидуального предпринимателя, которого наказали за торговлю без использования средств защиты.

Судья посчитал, что штраф в 30 тыс. рублей за это нарушение не отвечает требованиям справедливости и соразмерности.

Ранее Борисовский районный суд привлёк бизнесмена к административной ответственности за торговлю искусственными цветами без защитной маски. Правонарушение зарегистрировали 14 мая.

По мнению судьи, продавец нарушил положения постановления губернатора Белгородской области от 3 апреля. Итогом стал штраф в 30 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе облсуда.

Высшая инстанция согласилась с постановлением в части виновности мужчины, но посчитала несправедливым назначенное ему наказание. Исходя из обстоятельств дела и состояния здоровья предпринимателя штраф заменили на предупреждение.

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#Новости#Белгородский областной суд#Штраф#Маска#Борисовский район#Масочный режим#Общество
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