Продавцу цветов отменили штраф за работу без маски в Белгородской области

Судья посчитал, что штраф в 30 тыс. рублей за это нарушение не отвечает требованиям справедливости и соразмерности.
Ранее Борисовский районный суд привлёк бизнесмена к административной ответственности за торговлю искусственными цветами без защитной маски. Правонарушение зарегистрировали 14 мая.
По мнению судьи, продавец нарушил положения постановления губернатора Белгородской области от 3 апреля. Итогом стал штраф в 30 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе облсуда.
Высшая инстанция согласилась с постановлением в части виновности мужчины, но посчитала несправедливым назначенное ему наказание. Исходя из обстоятельств дела и состояния здоровья предпринимателя штраф заменили на предупреждение.