Коллектор довёл белгородца до депрессии угрозами и оскорблениями

Мужчина, работая в одной из микрофинансовых организаций, перестарался с выбиванием долга.
В декабре 2018 года житель Белгородской области взял микрокредит на 15 тыс. рублей, но не смог погасить его в установленный срок. С марта 2019-го мужчине стал звонить и отправлять СМС специалист службы экономической безопасности МФО: он угрожал должнику и его семье расправой, нецензурно оскорблял, уточнили в региональном следственном управлении СКР.
Такое давление обернулось для белгородца проблемами со здоровьем – у него диагностировали тяжёлую депрессию без психотических симптомов, что квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении коллектора завели уголовное дело.
В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и загладил вред, причинённый преступлением. Суд прекратил уголовное дело и назначил мужчине судебный штраф в размере 60 тыс. рублей.