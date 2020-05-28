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Коллектор довёл белгородца до депрессии угрозами и оскорблениями

28 мая 2020, 06:28
Фото: https://pixabay.com/ru/
Суд вынес решение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Белгородского района, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Мужчина, работая в одной из микрофинансовых организаций, перестарался с выбиванием долга.

В декабре 2018 года житель Белгородской области взял микрокредит на 15 тыс. рублей, но не смог погасить его в установленный срок. С марта 2019-го мужчине стал звонить и отправлять СМС специалист службы экономической безопасности МФО: он угрожал должнику и его семье расправой, нецензурно оскорблял, уточнили в региональном следственном управлении СКР.

Такое давление обернулось для белгородца проблемами со здоровьем – у него диагностировали тяжёлую депрессию без психотических симптомов, что квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении коллектора завели уголовное дело.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и загладил вред, причинённый преступлением. Суд прекратил уголовное дело и назначил мужчине судебный штраф в размере 60 тыс. рублей.

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