Коллектор довёл белгородца до депрессии угрозами и оскорблениями

В декабре 2018 года житель Белгородской области взял микрокредит на 15 тыс. рублей, но не смог погасить его в установленный срок. С марта 2019-го мужчине стал звонить и отправлять СМС специалист службы экономической безопасности МФО: он угрожал должнику и его семье расправой, нецензурно оскорблял, уточнили в региональном следственном управлении СКР.