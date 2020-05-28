Белгородский поставщик «отправил» испорченное мясо в кафе за четыре минуты

Уполномоченное лицо одного из индивидуальных предпринимателей оформило ветсертификат на испорченное мясо, которое по документам дошло до получателя за четыре минуты.
Специалисты ведомства выяснили, что поставка шла из села Севрюково Белгородского района: 22 мая уполномоченным лицом ИП Гурова Романа Сергеевича был оформлен электронный документ на партию мясного полуфабриката из мраморной говядины. При этом, как уточнили в службе, срок годности продукции истёк 30 апреля 2020 года.
Получить мясо должно было ООО «ВСД-СЕРВИС», а предназначалась оно для кафе. Причём с момента оформления сертификата до поступления мяса получателю прошло всего четыре минуты.
Организацию предупредили о последствиях нарушения обязательных требований и потребовали изъять потенциально небезопасную продукцию из оборота. Индивидуальному предпринимателю грозит административная ответственность.
Помимо этого, в мае сотрудники Россельхознадзора выявили несколько фактов внесения ложных данных при оформлении электронных ветеринарных сертификатов. Нарушения допустил ветврач, который оформил восемь документов на мясную продукцию. Всего с начала года выявлено 64 нарушения, допущенных уполномоченными лицами предприятий и государственными ветеринарными врачами.