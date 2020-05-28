Белгородский поставщик «отправил» испорченное мясо в кафе за четыре минуты

Помимо этого, в мае сотрудники Россельхознадзора выявили несколько фактов внесения ложных данных при оформлении электронных ветеринарных сертификатов. Нарушения допустил ветврач, который оформил восемь документов на мясную продукцию. Всего с начала года выявлено 64 нарушения, допущенных уполномоченными лицами предприятий и государственными ветеринарными врачами.