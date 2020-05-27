В больнице в Белгороде очаги COVID-19 нашли сразу в нескольких отделениях и корпусах

Роспотребнадзор организовал расследование по случаям возникновения коронавирусных очагов в областной клинической больнице Святителя Иоасафа. На брифинге 27 мая в депздраве сообщили, что ситуацию держат под контролем. COVID-19 занесли в отделение гнойной хирургии, ожоговое отделение и два корпуса — № 9 и № 8.
Существуют единичные локальные очаги, которые отрабатываются совместно с Роспотребнадзором. Уже разрабатываются методы по их локализации. Они все под контролем. Там проводятся определённые противоэпидемические меры. Ирина Николаева, замначальника департамента здравоохранения
По словам замначальника департамента Ирины Николаевой, в больнице уже приняты ограничительные меры.
Напомним, недавно коронавирус занесли во все отделения Ракитянской ЦРБ. В медучреждении заболели 45 медработников: шесть врачей, 13 сотрудников больницы, 19 медсестёр и семь пациентов.
До этого стало известно о заражении новой коронавирусной инфекцией медиков и пациентов терапевтического отделения районной больницы в Старом Осколе. Также COVID-19 нашли у сотрудника паллиативного отделения Новооскольской ЦРБ и у работников хирургического отделения Валуйской ЦРБ.