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В больнице в Белгороде очаги COVID-19 нашли сразу в нескольких отделениях и корпусах

27 мая 2020, 13:41
Фото: Яндекс.Карты
больница
В региональном депздраве подтвердили информацию об очагах COVID-19 в двух корпусах и двух отделениях областной клинической больницы Святителя Иоасафа. Специалисты уже приняли карантинные меры.

Роспотребнадзор организовал расследование по случаям возникновения коронавирусных очагов в областной клинической больнице Святителя Иоасафа. На брифинге 27 мая в депздраве сообщили, что ситуацию держат под контролем. COVID-19 занесли в отделение гнойной хирургии, ожоговое отделение и два корпуса — № 9 и № 8.

Существуют единичные локальные очаги, которые отрабатываются совместно с Роспотребнадзором. Уже разрабатываются методы по их локализации. Они все под контролем. Там проводятся определённые противоэпидемические меры. Ирина Николаева, замначальника департамента здравоохранения

По словам замначальника департамента Ирины Николаевой, в больнице уже приняты ограничительные меры.

Напомним, недавно коронавирус занесли во все отделения Ракитянской ЦРБ. В медучреждении заболели 45 медработников: шесть врачей, 13 сотрудников больницы, 19 медсестёр и семь пациентов.

До этого стало известно о заражении новой коронавирусной инфекцией медиков и пациентов терапевтического отделения районной больницы в Старом Осколе. Также COVID-19 нашли у сотрудника паллиативного отделения Новооскольской ЦРБ и у работников хирургического отделения Валуйской ЦРБ.

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