В больнице в Белгороде очаги COVID-19 нашли сразу в нескольких отделениях и корпусах

Роспотребнадзор организовал расследование по случаям возникновения коронавирусных очагов в областной клинической больнице Святителя Иоасафа. На брифинге 27 мая в депздраве сообщили, что ситуацию держат под контролем. COVID-19 занесли в отделение гнойной хирургии, ожоговое отделение и два корпуса — № 9 и № 8.