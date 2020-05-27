В Белгородской области ищут добровольцев и волонтёров для сбора мусора

Призыв стать частью «Чистой территории» опубликован на странице группы во «ВКонтакте». Организаторы рассчитывают собрать команду добровольцев и волонтёров, которая будет регулярно пополняться новыми участниками. Кроме этого, уже попавшие в команду волонтёры готовы откликнуться на заявки местных жителей – нужны только фотография и адрес.