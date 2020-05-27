В Белгороде пропавшего пенсионера нашли под мостом в истощённом состоянии

27 мая в 16:40 в полицию позвонил местный житель и рассказал, что под мостом у реки на улице Пугачёва лежит мужчина. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и обнаружили пропавшего сутки назад пенсионера. Он был истощён, но смог назвать стражам правопорядка свою фамилию.