В Белгороде пропавшего пенсионера нашли под мостом в истощённом состоянии

По данным УМВД России по Белгородской области, пенсионер ушёл из дома и не вернулся. Его розыском занимались полицейские и добровольцы.
27 мая в 16:40 в полицию позвонил местный житель и рассказал, что под мостом у реки на улице Пугачёва лежит мужчина. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и обнаружили пропавшего сутки назад пенсионера. Он был истощён, но смог назвать стражам правопорядка свою фамилию.
Ему вызвали скорую помощь, сейчас белгородец в безопасности, передан родственникам.