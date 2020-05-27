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В Белгороде пропавшего пенсионера нашли под мостом в истощённом состоянии

27 мая 2020, 17:05
Фото: ИА «Бел.Ру»
О пропаже 88-летнего мужчины 26 мая сообщили родственники.

По данным УМВД России по Белгородской области, пенсионер ушёл из дома и не вернулся. Его розыском занимались полицейские и добровольцы.

27 мая в 16:40 в полицию позвонил местный житель и рассказал, что под мостом у реки на улице Пугачёва лежит мужчина. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и обнаружили пропавшего сутки назад пенсионера. Он был истощён, но смог назвать стражам правопорядка свою фамилию.

Ему вызвали скорую помощь, сейчас белгородец в безопасности, передан родственникам.

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