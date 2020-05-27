Реконструкцию Центрального парка Белгорода пришлось отложить из-за коронавируса

Мы в этом году проведём эксгумацию останков немецких солдат. Начать эти работы должны были 13 мая, но в связи с ситуацией с коронавирусом их отложили. Без проведения этих работ возможности зайти на центральную аллею (с реконструкцией — прим.ред.) нет. Опять что-то делать на кладбище — неприемлемо. Юрий Галдун