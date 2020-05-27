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Реконструкцию Центрального парка Белгорода пришлось отложить из-за коронавируса

27 мая 2020, 08:54
Фото: ИА "Бел.Ру"
К работам должны были приступить в середине мая, но из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в областном центре их пришлось отложить. Однако ко Дню города в Центральном парке уже можно будет наблюдать значительные изменения.

Мэр Белгорода Юрий Галдун прокомментировал ситуацию с масштабной реконструкцией Центрального парка. Он подчеркнул, что взаимоотношений и взаимодействий с бывшим арендатором Александром Каракуловым нет.

По словам Галдуна, строительство новых объектов пришлось несколько задержать из-за ситуации с коронавирусом в областном центре.

Мы в этом году проведём эксгумацию останков немецких солдат. Начать эти работы должны были 13 мая, но в связи с ситуацией с коронавирусом их отложили. Без проведения этих работ возможности зайти на центральную аллею (с реконструкцией — прим.ред.) нет. Опять что-то делать на кладбище — неприемлемо. Юрий Галдун

Развитие парка начали с другой стороны. На месте старого детского городка появится игровая зона с делением на разные возрастные категории детей. В детский городок вложили порядка 35 млн рублей. Эта зона будет сочетаться с «Октябрём» и площадью перед ним.

Это будет постоянно действующее общественное пространство, где будет всегда работать стритфуд, там будут проходить все основные городские праздники. Всегда будет иллюминация, музыка. Кроме этого, мы там в 2020 году откроем скейт-парк. Юрий Галдун

Масштабные изменения парка белгородцы смогут заметить и оценить уже ко Дню города, 5 августа. Также Юрий Галдун высказал надежду, что проект парка может получить федеральный грант. Это даст шанс полностью закончить реконструкцию в 2021 году.

Уже 5 августа горожане смогут оценить изменения. Даже не заметите, что парк был заброшен. Теми небольшими средствами, которые есть в городе, мы это сделаем. Юрий Галдун

Напомним, что Центральный парк стал яблоком раздора между бывшим арендатором Александром Каракуловым и мэрией. Арендатор не платил земельный налог, в 2019 году суд обязал организацию вернуть арендованный участок городу. «Геопарк» решение суда самостоятельно не исполнил, поэтому было возбуждено исполнительное производство.

Юрий Галдун ещё в июле 2019 года сообщал, что готов к урегулированию вопроса при условии погашения долга перед городским бюджетом.

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