Евгений Савченко: Белгородская область присоединится к празднованию 75-летия Победы

Евгений Савченко 27 мая сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что Белгородская область присоединится к торжествам в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пройдут они, как ранее объявил Владимир Путин, 24 июня.
Формат праздника в регионе пока обсуждается. Губернатор отметил, что учитывать будут и величину события, и меры безопасности в связи с COVID-19.
Точно знаю, что никто не останется в стороне от этих памятных событий. Искреннее желание почтить подвиг павших героев, отдать дань уважения ныне здравствующим ветеранам живёт в каждом сердце.Евгений Савченко
Традиционный Парад Победы в Москве с 9 мая на 24 июня перенёс Владимир Путин. Причём этот день могут сделать выходным по всей России. Ориентировочной датой шествия «Бессмертного полка» называют 26 июля.
Также в июле в Белгородской области впервые официально отметят День Прохоровского поля, его тоже сделали выходным. Если эпидобстановка не ухудшится, 12 июля у «Звонницы» состоится симфонический концерт с участием 750 музыкантов на одной сцене.
Напомним, что из-за коронавируса большинство праздничных мероприятий в честь Дня Победы перенесли в онлайн. Однако 9 Мая в регионе не обошлось без персональных концертов для ветеранов, автопробега и других акций.