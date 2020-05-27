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Евгений Савченко: Белгородская область присоединится к празднованию 75-летия Победы

27 мая 2020, 15:27
Фото: ИА «Бел.Ру»
Как именно пройдёт праздник, сейчас обсуждают в правительстве. Однако губернатор пообещал, что будут учтены и значимость юбилейной даты, и меры безопасности из-за коронавируса. Дату праздника накануне объявил Владимир Путин.

Евгений Савченко 27 мая сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что Белгородская область присоединится к торжествам в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пройдут они, как ранее объявил Владимир Путин, 24 июня.

Формат праздника в регионе пока обсуждается. Губернатор отметил, что учитывать будут и величину события, и меры безопасности в связи с COVID-19.

Точно знаю, что никто не останется в стороне от этих памятных событий. Искреннее желание почтить подвиг павших героев, отдать дань уважения ныне здравствующим ветеранам живёт в каждом сердце.Евгений Савченко

Традиционный Парад Победы в Москве с 9 мая на 24 июня перенёс Владимир Путин. Причём этот день могут сделать выходным по всей России. Ориентировочной датой шествия «Бессмертного полка» называют 26 июля.

Также в июле в Белгородской области впервые официально отметят День Прохоровского поля, его тоже сделали выходным. Если эпидобстановка не ухудшится, 12 июля у «Звонницы» состоится симфонический концерт с участием 750 музыкантов на одной сцене.

Напомним, что из-за коронавируса большинство праздничных мероприятий в честь Дня Победы перенесли в онлайн. Однако 9 Мая в регионе не обошлось без персональных концертов для ветеранов, автопробега и других акций.

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