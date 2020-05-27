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1 июня в Белгородской области будет запрещена продажа алкоголя

27 мая 2020, 05:30
Фото: ИА "Бел.Ру"
алкоголь
В 2020 году в регионе нельзя будет продавать алкогольную продукцию только 1 июня — в День защиты детей. Соответствующее предупреждение опубликовали на сайте органов местного самоуправления. Традиционных ограничений в дни выпускных мероприятий не будет.

Из-за того, что в этом году часть мероприятий для выпускников школ переносят в режим онлайн или на другие даты, в Белгородской области не будет действовать запрет на продажу алкоголя в эти дни.

Об этом сообщили на сайте органов местного самоуправления. В соответствии с региональным законом № 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции», в этом году продавать алкоголь, в том числе пиво и пивные напитки, запрещено только 1 июня — в День защиты детей. В дни последнего звонка и школьных выпускных таких ограничений не будет, потому что не планируется массовых мероприятий в связи с коронавирусом.

Напомним, из-за неблагополучной эпидситуации в области все мероприятия для выпускных классов переносят в онлайн. В школах и детсадах их просто отменят.

Однако в то же время мэр города решил не лишать 11-классников праздника и сделать всё возможное для проведения традиционного выпускного. Глава области Евгений Савченко также пообещал ребятам в своём видеообращении, что обязательно устроит им праздник, как только улучшится эпидемиологическая ситуация, сложившаяся из-за коронавируса.

Евгений Савченко: Мы постараемся организовать выпускные торжества
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#Новости#День защиты детей#Коронавирус#Алкоголь#Выпускной#Запрет#Голосование по Конституции#Общество
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