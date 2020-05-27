1 июня в Белгородской области будет запрещена продажа алкоголя

Об этом сообщили на сайте органов местного самоуправления. В соответствии с региональным законом № 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции», в этом году продавать алкоголь, в том числе пиво и пивные напитки, запрещено только 1 июня — в День защиты детей. В дни последнего звонка и школьных выпускных таких ограничений не будет, потому что не планируется массовых мероприятий в связи с коронавирусом.