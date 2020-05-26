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В Белгородской области подросток с ножом вымогал 10 тыс. рублей у сверстника

26 мая 2020, 07:43
Фото: https://pixabay.com/ru/
Несовершеннолетний житель Губкина стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве. По версии следствия, он не только требовал крупную сумму у сверстника, но и угрожал ему убийством.

В полицию обратились родители 14-летнего потерпевшего. Оказалось, что 26 апреля на лестнице одного из многоквартирных домов города на него напал 14-летний подозреваемый: он потребовал 10 тыс. рублей, а для устрашения ударил мальчика руками по голове и нанёс ему ножом несколько порезов. Кроме этого, обидчик угрожал своей жертве убийством, добавили в региональном следственном управлении.

В отношении несовершеннолетнего рэкетира завели уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершённого им преступления, а также выясняют условия жизни и воспитания участников конфликта.

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