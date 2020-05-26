В Белгородской области подросток с ножом вымогал 10 тыс. рублей у сверстника

В полицию обратились родители 14-летнего потерпевшего. Оказалось, что 26 апреля на лестнице одного из многоквартирных домов города на него напал 14-летний подозреваемый: он потребовал 10 тыс. рублей, а для устрашения ударил мальчика руками по голове и нанёс ему ножом несколько порезов. Кроме этого, обидчик угрожал своей жертве убийством, добавили в региональном следственном управлении.