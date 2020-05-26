В Белгородской области археологи раскрыли тайну древнего селища

Напомним, что в 2018 году в центре Белгорода археологи нашли предметы времён третьей Белгородской крепости. Год спустя специалисты проводили раскопки на месте памятника «Беловское селище-3» в Белгородском районе. Тогда же во время работ в Ракитянском районе археологи обнаружили посуду бронзового века на месте «Мелового селища-1».