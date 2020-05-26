Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области археологи раскрыли тайну древнего селища

26 мая 2020, 09:56
Фото: управление госохраны объектов культурного наследия Белгородской области
При раскопках в районе Безлюдовки специалисты обнаружили хозпостройку и керамические материалы, сообщили в региональном управлении госохраны объектов культурного наследия. Находки позволили археологам сделать вывод, что территорию заселяли как минимум дважды.

Памятник древности в районе Безлюдовки Шебекинского горокруга впервые обнаружили в 1972 году на распахиваемом поле. Поселение обследовали и установили, что датировано оно бронзовым веком.

Сегодня большую часть уникального исторического объекта уничтожил карьер по добыче песка. В связи с этим власти региона решили провести на нём спасательные археологические работы.

Раскопки прошли на 90 кв. м площади селища. Как выяснилось, культурные напластования уничтожились практически по всему периметру работ. Вместе с тем археологи нашли несколько ям, наземную хозпостройку со столбовыми ямами, углублённую хозяйственную яму грушевидной формы и керамические материалы.

Всё это позволило сделать специалистам вывод, что объект заселялся как минимум дважды, а именно племенами бронзового века и раннеславянской группой.

Работы на объекте федерального значения «Безлюдовка селище-5» проводились в рамках регионального проекта «Снижение рисков утраты культурного слоя памятников древности области, находящихся в аварийном состоянии».

Напомним, что в 2018 году в центре Белгорода археологи нашли предметы времён третьей Белгородской крепости. Год спустя специалисты проводили раскопки на месте памятника «Беловское селище-3» в Белгородском районе. Тогда же во время работ в Ракитянском районе археологи обнаружили посуду бронзового века на месте «Мелового селища-1».

Материалы по теме
Остатки магического ритуала древних нашли при раскопках в Чернянском районе Белгородской области Раскопки археологического объекта «Борисовское Городище» продолжаются в Белгородской областиВ Валуйках Белгородской области начаты археологические раскопки
#Новости#Белгородская область#Селище#Раскопки#Безлюдовка#Голосование по Конституции#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18