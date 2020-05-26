В Белгородской области археологи раскрыли тайну древнего селища

Памятник древности в районе Безлюдовки Шебекинского горокруга впервые обнаружили в 1972 году на распахиваемом поле. Поселение обследовали и установили, что датировано оно бронзовым веком.
Сегодня большую часть уникального исторического объекта уничтожил карьер по добыче песка. В связи с этим власти региона решили провести на нём спасательные археологические работы.
Раскопки прошли на 90 кв. м площади селища. Как выяснилось, культурные напластования уничтожились практически по всему периметру работ. Вместе с тем археологи нашли несколько ям, наземную хозпостройку со столбовыми ямами, углублённую хозяйственную яму грушевидной формы и керамические материалы.
Всё это позволило сделать специалистам вывод, что объект заселялся как минимум дважды, а именно племенами бронзового века и раннеславянской группой.
Работы на объекте федерального значения «Безлюдовка селище-5» проводились в рамках регионального проекта «Снижение рисков утраты культурного слоя памятников древности области, находящихся в аварийном состоянии».
Напомним, что в 2018 году в центре Белгорода археологи нашли предметы времён третьей Белгородской крепости. Год спустя специалисты проводили раскопки на месте памятника «Беловское селище-3» в Белгородском районе. Тогда же во время работ в Ракитянском районе археологи обнаружили посуду бронзового века на месте «Мелового селища-1».