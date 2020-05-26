В Белгороде появятся 53 новых автобуса, которые будут обслуживать центр города

Юрий Галдун сообщил о том, что в ближайшее время в областном центре появятся ещё 53 новых автобуса, которые выйдут на самые востребованные магистральные маршруты. Это будут низкопольные автобусы, работающие на газомоторном топливе.

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