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В Белгороде появятся 53 новых автобуса, которые будут обслуживать центр города

26 мая 2020, 15:14
Фото: ИА "Бел.Ру"
Юрий Галдун сообщил о том, что в ближайшее время в областном центре появятся ещё 53 новых автобуса, которые выйдут на самые востребованные магистральные маршруты. Это будут низкопольные автобусы, работающие на газомоторном топливе.

В областном центре станет больше единиц общественного транспорта. О том, что в городе в ближайшее время появится 53 новых автобуса, сообщил мэр города Юрий Галдун на очередной сессии белгородского горсовета.

Это будут низкопольные автобусы, работающие на компримированном (сжатом — прим.ред.) природном газе, с экологическим классом двигателей Евро5. Они будут обслуживать центральные магистральные маршруты с наибольшим пассажиропотоком.Юрий Галдун

Мэр добавил, что для обслуживания автобусного парка закончили строительство нового предприятия на 600 автобусов.

Все автобусы будут оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда. С 1 сентября на территории области будет действовать единый социальный проездной билет. Он будет электронным и поможет отследить реальный пассажиропоток льготной категории граждан.

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