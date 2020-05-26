В Белгороде появятся 53 новых автобуса, которые будут обслуживать центр города

В областном центре станет больше единиц общественного транспорта. О том, что в городе в ближайшее время появится 53 новых автобуса, сообщил мэр города Юрий Галдун на очередной сессии белгородского горсовета.
Это будут низкопольные автобусы, работающие на компримированном (сжатом — прим.ред.) природном газе, с экологическим классом двигателей Евро5. Они будут обслуживать центральные магистральные маршруты с наибольшим пассажиропотоком.Юрий Галдун
Мэр добавил, что для обслуживания автобусного парка закончили строительство нового предприятия на 600 автобусов.
Все автобусы будут оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда. С 1 сентября на территории области будет действовать единый социальный проездной билет. Он будет электронным и поможет отследить реальный пассажиропоток льготной категории граждан.