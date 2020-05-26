В Белгороде погода до конца недели обещает быть дождливой

Дожди начались уже со вторника, 26 мая. По информации регионального управления МЧС, днём по всей Белгородской области пройдут кратковременные дожди до 10 мм. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, а температура составит от +12 ºС до +17 ºС.
Судя по прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде дожди не прекратятся до конца недели. Осадки обещают каждую ночь вплоть до воскресенья. Днём дождей не будет только в четверг, 28 мая.
При этом на портале Gismeteo сообщают о ежедневном дожде до конца мая и грозах во все дни, кроме среды.
В целом неделя обещает быть облачной, переменная облачность установится только в среду, 27 мая. Ночная температура воздуха составит от +10 ºС до +14 ºС, дневная будет колебаться от +14 ºС во вторник до +22 ºС в пятницу.
Схожий прогноз Гидрометцентр даёт и для других городов Белгородской области. Так, в Новом и Старом Осколах, Валуйках вся неделя будет дождливой. Ночью температура не опустится ниже + 8 ºС, а днём не поднимется выше +24 ºС.