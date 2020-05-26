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В Белгороде погода до конца недели обещает быть дождливой

26 мая 2020, 07:01
Фото: ИА «Бел.Ру»
Сильные осадки в областном центре, судя по прогнозам синоптиков, не прекратятся до самого воскресенья. Несколько дней дожди будут сопровождаться грозами, температура при этом будет колебаться от +14 ºС до +22 ºС.
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Погода

Дожди начались уже со вторника, 26 мая. По информации регионального управления МЧС, днём по всей Белгородской области пройдут кратковременные дожди до 10 мм. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, а температура составит от +12 ºС до +17 ºС.

Судя по прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде дожди не прекратятся до конца недели. Осадки обещают каждую ночь вплоть до воскресенья. Днём дождей не будет только в четверг, 28 мая.

При этом на портале Gismeteo сообщают о ежедневном дожде до конца мая и грозах во все дни, кроме среды.

В целом неделя обещает быть облачной, переменная облачность установится только в среду, 27 мая. Ночная температура воздуха составит от +10 ºС до +14 ºС, дневная будет колебаться от +14 ºС во вторник до +22 ºС в пятницу.

Схожий прогноз Гидрометцентр даёт и для других городов Белгородской области. Так, в Новом и Старом Осколах, Валуйках вся неделя будет дождливой. Ночью температура не опустится ниже + 8 ºС, а днём не поднимется выше +24 ºС.

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