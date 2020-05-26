Страховой Дом ВСК предоставит клиентам ОСАГО без техосмотра из-за пандемии

Правом отсрочки предоставления указанных документов можно воспользоваться до 30 сентября 2020 года. Соответствующие изменения в Федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев вступили в силу 25 мая 2020 года. Послабление поможет получить страховку тем гражданам, которые не успели пройти техосмотр до введения карантинных мероприятий. Об этом сообщает NewsNN.