Страховой Дом ВСК предоставит клиентам ОСАГО без техосмотра из-за пандемии

Posted 26 мая 2020, 07:58
Published 26 мая 2020, 07:58
Modified 14 декабря 2023, 15:58
Updated 14 декабря 2023, 15:58
Правом отсрочки предоставления указанных документов можно воспользоваться до 30 сентября 2020 года. Соответствующие изменения в Федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев вступили в силу 25 мая 2020 года. Послабление поможет получить страховку тем гражданам, которые не успели пройти техосмотр до введения карантинных мероприятий. Об этом сообщает NewsNN.
Оформить полис или страховую защиту с учетом нововведения можно в мобильном приложении «ВСК страхование» или на сайте компании. Клиенту достаточно применить опцию «предъявить диагностическую карту позднее». При этом отмечается, что предоставить карту или документ о техосмотре необходимо не позднее 31 октября.