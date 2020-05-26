bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 мая 2020, 07:58

Published 26 мая 2020, 07:58

Modified 14 декабря 2023, 15:58

Updated 14 декабря 2023, 15:58

Страховой Дом ВСК предоставит клиентам ОСАГО без техосмотра из-за пандемии

Страховой Дом ВСК предоставит клиентам ОСАГО без техосмотра из-за пандемии

26 мая 2020, 07:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Страховой Дом ВСК предоставил клиентам возможность отсрочить получение диагностической карты или документов о прохождении техосмотра для оформления полиса ОСАГО.

Правом отсрочки предоставления указанных документов можно воспользоваться до 30 сентября 2020 года. Соответствующие изменения в Федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев вступили в силу 25 мая 2020 года. Послабление поможет получить страховку тем гражданам, которые не успели пройти техосмотр до введения карантинных мероприятий. Об этом сообщает NewsNN.

Оформить полис или страховую защиту с учетом нововведения можно в мобильном приложении «ВСК страхование» или на сайте компании. Клиенту достаточно применить опцию «предъявить диагностическую карту позднее». При этом отмечается, что предоставить карту или документ о техосмотре необходимо не позднее 31 октября.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика