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Спортсмены в России будут каждую неделю сдавать тесты на коронавирус

26 мая 2020, 15:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Соответствующие рекомендации дал Роспотребнадзор.

Спортсмены, проводящие тренировки на территории России, должны проводить тесты на коронавирус не реже одного раза в неделю. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на рекомендации Роспотребназдора по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Помимо прочего в рекомендациях сказано следующее:

«Перед началом работы или тренировочного процесса, а также в период тренировок проведение не реже 1 раза в неделю тестирования персонала и спортсменов на предмет возможного инфицирования новой вирусной инфекцией COVID-19.

Организация такого тестирования необходима перед каждой игрой не ранее 2 суток до начала мероприятия».

Напомним, что с 25 мая спортсмены получили возможность возобновить тренировки после сдачи тестов на коронавирус. Рестарт чемпионата России по футболу намечен на 21 июня.

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