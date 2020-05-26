Спортсмены в России будут каждую неделю сдавать тесты на коронавирус

Спортсмены, проводящие тренировки на территории России, должны проводить тесты на коронавирус не реже одного раза в неделю. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на рекомендации Роспотребназдора по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
Помимо прочего в рекомендациях сказано следующее:
«Перед началом работы или тренировочного процесса, а также в период тренировок проведение не реже 1 раза в неделю тестирования персонала и спортсменов на предмет возможного инфицирования новой вирусной инфекцией COVID-19.
Организация такого тестирования необходима перед каждой игрой не ранее 2 суток до начала мероприятия».
Напомним, что с 25 мая спортсмены получили возможность возобновить тренировки после сдачи тестов на коронавирус. Рестарт чемпионата России по футболу намечен на 21 июня.