Руководители Архангельской области и НАО поддержали идею о слиянии экономик регионов

Александр Цыбульский добавил, что задача по организации референдума в дату единого голосования или в любую другую конкретную дату не стоит. Он пояснил, что объединение - это не главная цель, приоритетная задача в том, чтобы приступить к активной реализации социально-экономической программы, созданной совместными усилиями, и попытаться стать частью крупнейших программ и проектов федерального масштаба. Все данные меры должны повысить качество жизни людей, проживающих на территориях обоих регионов.