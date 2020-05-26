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Руководители Архангельской области и НАО поддержали идею о слиянии экономик регионов

26 мая 2020, 17:09
Фото: dvinanews.ru
Представители администраций Архангельской области и Ненецкого автономного округа сделали заявление, что в ходе интеграции регионов в качестве главной задачи выступит улучшение экономической ситуации для граждан. Для этого уже ведутся работы по созданию программы по общему социально-экономическому развитию.

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский на совещании с врио главы НАО Юрием Бездудным и вице-премьером - полпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым рассказал, что в данный момент все внимание акцентируется на подготовке экономических аспектов программы по экономической интеграции двух регионов.

Как сообщает Karelinform, он уточнил, что меры, которые сейчас разрабатываются, должны повысить социально-экономическую ситуацию в каждом из регионов, выступить базой интеграции двух регионов, а также сформировать новые рабочие места для жителей. "Экономика НАО значительно зависит от природопользования. И здесь нам нужна ее диверсификация", - пояснил Цыбульский.

Как отметил Юрий Трутнев, цель программы - это качественное улучшение жизни регионов и их экономик. "Важнейшей задачей является повышение уровня жизни граждан", - сказал он.

Напомним, 13 мая 2020 года главами обоих регионов был подписан меморандум, которым предполагается объединение Архангельской области и НАО в один субъект. Но окончательное решение об интеграции будут принимать жители этих регионов.

Александр Цыбульский добавил, что задача по организации референдума в дату единого голосования или в любую другую конкретную дату не стоит. Он пояснил, что объединение - это не главная цель, приоритетная задача в том, чтобы приступить к активной реализации социально-экономической программы, созданной совместными усилиями, и попытаться стать частью крупнейших программ и проектов федерального масштаба. Все данные меры должны повысить качество жизни людей, проживающих на территориях обоих регионов.

Указывается, что если в дальнейшем на конкретном этапе развития экономики понадобится принять решение касаемо фактического слияния, это сделают люди.

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