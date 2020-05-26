Россиянам придётся носить маски ещё как минимум месяц

Попова подчеркнула, что, несмотря на постепенную стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19, масочный режим необходимо соблюдать и дальше. Выезжать за пределы РФ руководитель ведомства пока не рекомендует – после возвращения туристам придётся провести 14 дней на самоизоляции, передают «Новые Известия».
Однако, судя по данным ВЦИОМ, от планов где-нибудь отдохнуть этим летом уже отказались треть россиян. В другие страны всё ещё планируют уехать лишь 3% респондентов, тогда как в 2019 году такую возможность имел каждый седьмой.
Напомним, с 12 мая масочный режим введён в Москве, Белгороде и ряде других регионов РФ. Жителям запрещено появляться без средств защиты в общественных местах и транспорте.
С начала эпидемии COVID-19 переболели 118,7 тыс. россиян. Под наблюдением врачей остаются 230,9 тыс. пациентов, жертвами вируса стали 3,6 тыс. человек.