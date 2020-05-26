Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Россиянам придётся носить маски ещё как минимум месяц

26 мая 2020, 08:45
Фото: https://pixabay.com/ru/
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о снижении ежедневного числа новых случаев заражения коронавирусом, однако предупредила, что масочный режим в РФ сохранится. Соблюдать эти требования гражданам страны придётся как минимум ближайшие один-два месяца.

Попова подчеркнула, что, несмотря на постепенную стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19, масочный режим необходимо соблюдать и дальше. Выезжать за пределы РФ руководитель ведомства пока не рекомендует – после возвращения туристам придётся провести 14 дней на самоизоляции, передают «Новые Известия».

Однако, судя по данным ВЦИОМ, от планов где-нибудь отдохнуть этим летом уже отказались треть россиян. В другие страны всё ещё планируют уехать лишь 3% респондентов, тогда как в 2019 году такую возможность имел каждый седьмой.

Напомним, с 12 мая масочный режим введён в Москве, Белгороде и ряде других регионов РФ. Жителям запрещено появляться без средств защиты в общественных местах и транспорте.

С начала эпидемии COVID-19 переболели 118,7 тыс. россиян. Под наблюдением врачей остаются 230,9 тыс. пациентов, жертвами вируса стали 3,6 тыс. человек.

Материалы по теме
Не все белгородцы носят маски в общественном транспортеЕвгений Савченко призвал владельцев ТРЦ соблюдать масочный режимОпрос: как в Белгородской области соблюдают масочный режим?
#Новости#Роспотребнадзор#Маски#Анна попова#Масочный режим#Управление роспотребнадзора#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18