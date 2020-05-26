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Президент Торгово-промышленной палаты поздравил россиян с Днём предпринимателя

26 мая 2020, 09:24
Фото: ИА "Бел.Ру"
Сергей Катырин поздравил россиян с Днём российского предпринимательства. В этом году дату будут отмечать дистанционно, предприниматели смогут поучаствовать в бизнес-форуме и поделиться личным опытом выживания в карантине.

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин сказал, что в этом году масштабного празднования Дня предпринимательства не получится. Однако ТПП подготовила для российского бизнеса форум, в котором можно принять участие онлайн. «Россия после пандемии» поможет понять, каких изменений следует ждать отечественным производителям в ближайшее время и как к ним приспособиться.

Думаю, что сейчас этап, когда в большей степени надо уже формулировать предложение, нацеленное на то, чтобы менять нормативную базу, которая позволила бы расширить «узкие» места. Естественно, что для всех основной вопрос — это финансирование, сбыт, куда реализовать свою продукцию: свои услуги, свой товар. Считаю, это один из главных вопросов. Может быть, в этом плане ключевой вопрос — это повышение потребительского спроса, это повышение уровня жизни населения. Серей Катырин

Президент ТПП отметил, что лучший совет по выходу из пандемии может дать не Палата, а сами предприниматели. Поэтому важно общаться между собой и делиться личным опытом. Рассматривать других производителей не как однозначных конкурентов, а как часть одной системы, которая должна слаженно работать.

Также Катырин поздравил всех предпринимателей с праздником и пожелал выстоять в непростой ситуации.

Конечно, в первую очередь желаю здоровья. Веры в себя, в свою семью, в свою страну. Ну и, конечно, выдержки, мужества в этих условиях. Это, наверное, одно из главных условий, чтобы устоять, выдержать всё, продолжить или начать с начала новую работу. Всем успехов во всем! Сергей Катырин

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