Президент Торгово-промышленной палаты поздравил россиян с Днём предпринимателя

Думаю, что сейчас этап, когда в большей степени надо уже формулировать предложение, нацеленное на то, чтобы менять нормативную базу, которая позволила бы расширить «узкие» места. Естественно, что для всех основной вопрос — это финансирование, сбыт, куда реализовать свою продукцию: свои услуги, свой товар. Считаю, это один из главных вопросов. Может быть, в этом плане ключевой вопрос — это повышение потребительского спроса, это повышение уровня жизни населения. Серей Катырин