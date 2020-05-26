На окраине Белгорода соорудили непроходимый тротуар

Узкая часть дороги, предназначенная для пешеходов, и так не совсем комфортная, особенно для инвалидов и родителей с детскими колясками. Но учитывая, что прямо посреди тротуара стоит столб, пройти по нему вообще нереально. Кроме того, проезжая часть, по которой можно было бы обойти столб, теперь огорожена забором. Так, у жителей улицы Корочанской два варианта – лезть через забор или пытаться протиснуться между столбом и ограждением.
Фото странного решения обустройства пешеходной зоны опубликовала на сайте «Народной экспертизы» местная жительница.
Напомним, что мешающий столб не единственная странность, замеченная на улицах областного центра. Ранее на кольце по улице Заводской жителей поразил пешеходный переход, ведущий в никуда. После публикации ситуацию в этом месте исправили, теперь здесь красуется оборудованный удобный пешеходный переход.
А в начале мая белгородцы пожаловались на забор посреди леса, который установили между Пикник-парком и Сосновым бором. Позже его необходимость объяснили противопожарными мерами.
В прошлом году в центре Белгорода горожан удивил забор, установленный на пешеходном переходе, что делает его непроходным.