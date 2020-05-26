На окраине Белгорода соорудили непроходимый тротуар

Узкая часть дороги, предназначенная для пешеходов, и так не совсем комфортная, особенно для инвалидов и родителей с детскими колясками. Но учитывая, что прямо посреди тротуара стоит столб, пройти по нему вообще нереально. Кроме того, проезжая часть, по которой можно было бы обойти столб, теперь огорожена забором. Так, у жителей улицы Корочанской два варианта – лезть через забор или пытаться протиснуться между столбом и ограждением.