Группа НЛМК реализует программу социальной помощи на фоне пандемии COVID-19

Мы продолжаем системную работу по поддержке с фокусом на решении конкретных проблем и адресной помощи. В первую очередь, конечно, это помощь медицинским учреждениям. В связи с пандемией коронавируса выросла нагрузка на многодетные семьи и другие уязвимые категории - на них сконцентрированы сейчас наши усилия по социальной помощи.Михаил Архипов, вице-президент по кадрам и системе управления