Группа НЛМК реализует программу социальной помощи на фоне пандемии COVID-19

Для оснащения больниц в регионах присутствия компании по согласованию с администрациями городов и регионов было закуплено наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. В частности,
Помимо помощи медицинским учреждениям, Группа НЛМК реализует комплекс мероприятий социальной помощи своим сотрудникам и населению регионов, в которых расположены предприятия компании:
К настоящему моменту общий объём финансирования, направленного Группой НЛМК и её социальным партнёром, благотворительным фондом «Милосердие», на поддержку регионов присутствия и социальную помощь, составляет около 450 млн рублей.
Мы продолжаем системную работу по поддержке с фокусом на решении конкретных проблем и адресной помощи. В первую очередь, конечно, это помощь медицинским учреждениям. В связи с пандемией коронавируса выросла нагрузка на многодетные семьи и другие уязвимые категории - на них сконцентрированы сейчас наши усилия по социальной помощи.Михаил Архипов, вице-президент по кадрам и системе управления
Группа НЛМК также продолжает реализацию необходимых мероприятий для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции внутри компании https://nlmk.com/ru/media-center/news-groups/nlmk-group-sets-aside-funds-to-support-fight-against-covid-19-in-home-regions/. За период с конца марта по настоящее время, объем затрат на эти мероприятия составил 1,25 млрд. руб. Таким образом, общие затраты на противодействие пандемии COVID-19 и социальную поддержку сотрудников и регионов присутствия, оцениваются компанией на уровне 1,7 млрд. руб.
Группа НЛМК – вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.
Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.
Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.
Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 18,6%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции – на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль.