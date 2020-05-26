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Группа НЛМК реализует программу социальной помощи на фоне пандемии COVID-19

26 мая 2020, 10:43
Фото: НЛМК
Группа НЛМК, международная металлургическая компания, продолжает реализацию программы поддержки регионов присутствия и социальной помощи действующим и бывшим сотрудникам.

Для оснащения больниц в регионах присутствия компании по согласованию с администрациями городов и регионов было закуплено наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. В частности,

  • 36 стационарных аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и 20 мобильных версий ИВЛ для медицинского транспорта поступили (часть поступит до конца мая) в больницы Липецка и Старого Оскола (Белгородская область). Компания также перечислила денежные средства на приобретение дополнительно 11 стационарных аппаратов ИВЛ для регионов присутствия;
  • Более 200 тыс. масок и респираторов, 11 тыс. защитных костюмов и другие средства индивидуальной защиты переданы в медучреждения Липецка, Ельца и Грязей Липецкой области, Старого Оскола и Белгорода Белгородской области, Екатеринбурга и Нижних Серег Свердловской области, Калуги, Заринска Алтайского края.

Помимо помощи медицинским учреждениям, Группа НЛМК реализует комплекс мероприятий социальной помощи своим сотрудникам и населению регионов, в которых расположены предприятия компании:

  • Компания предоставила единовременную денежную помощь более 700 многодетным семьям сотрудников Группы НЛМК, которые воспитывают трёх и более детей в возрасте до 18 лет. Денежную помощь также получат 200 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и сотрудники – одинокие родители.
  • Группа НЛМК выделила средства на продуктовые наборы для жителей городов присутствия, которые в настоящее время нуждаются в поддержке: многодетным семьям, воспитывающим трёх и более детей в возрасте до 18 лет, семьям с детьми с ограниченными возможностями, одиноким родителям. Жители Липецка, Старого Оскола и Заринска получат около 15 тыс. таких наборов в ближайшее время.

К настоящему моменту общий объём финансирования, направленного Группой НЛМК и её социальным партнёром, благотворительным фондом «Милосердие», на поддержку регионов присутствия и социальную помощь, составляет около 450 млн рублей.

Мы продолжаем системную работу по поддержке с фокусом на решении конкретных проблем и адресной помощи. В первую очередь, конечно, это помощь медицинским учреждениям. В связи с пандемией коронавируса выросла нагрузка на многодетные семьи и другие уязвимые категории - на них сконцентрированы сейчас наши усилия по социальной помощи.Михаил Архипов, вице-президент по кадрам и системе управления

Группа НЛМК также продолжает реализацию необходимых мероприятий для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции внутри компании https://nlmk.com/ru/media-center/news-groups/nlmk-group-sets-aside-funds-to-support-fight-against-covid-19-in-home-regions/. За период с конца марта по настоящее время, объем затрат на эти мероприятия составил 1,25 млрд. руб. Таким образом, общие затраты на противодействие пандемии COVID-19 и социальную поддержку сотрудников и регионов присутствия, оцениваются компанией на уровне 1,7 млрд. руб.

Информация о Группе НЛМК

Группа НЛМК – вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.

Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 18,6%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции – на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль.

Подробнее об акционерном капитале НЛМК можно узнать по ссылке.

Дополнительная информация о Группе НЛМК на сайте.

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