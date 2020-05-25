В Ракитянской ЦРБ Белгородской области коронавирусом заболели 45 человек

Как сообщили на брифинге по эпидситуации в регионе, в Ракитянской ЦРБ коронавирусом заболели шесть врачей, 19 медсестёр, 13 сотрудников больницы и семь пациентов. Заболеваемость зарегистрировали во всех отделениях, которые имеются в ЦРБ, за исключением поликлиники. Вирус обнаружили в терапевтическом, хирургическом, родильном, педиатрическом отделениях и клинико-диагностической лаборатории.
По словам начальника управления Роспотребнадзора Елены Оглезневой, первые случаи заболевания в больнице появились из-за пациентов, которые попали в медучреждение с разными диагнозами: у одной женщины было нарушение мозгового кровообращения, а у мужчины — острый пиелонефрит. И уже в больнице у них появились признаки респираторного заболевания. После обследования врачи обнаружили у пациентов коронавирус. Как отметала Оглезнева, белгородцы поступили в ЦРБ из одного населённого пункта.
Как только появилась респираторная симптоматика, сразу были развёрнуты все мероприятия по этому стационару. Первичные мероприятия были развёрнуты в терапевтическом отделении, на следующий день — в хирургическом. И когда стали появляться заболевшие сотрудники в других отделениях, начали тестировать всех контактных медработников. Были обнаружены положительные результаты и у лиц с бессимптомными формами инфекции. И тогда уже полностью закрыли стационарное отделение.Елена Оглезнева, начальник управления Роспотребнадзора по Белгородской области
На сегодняшний день стационар в Ракитянской ЦРБ закрыт. Там находятся единичные пациенты, которые в силу своего состояния не могут покинуть стены медицинской организации. За ними закреплён резервный медперсонал.
Всего в больнице заболели 45 человек. У двух сотрудников терапевтического отделения и девяти сотрудников больницы заболевание проходит бессимптомно. 18 медработников и четыре человека из обслуживающего персонала с диагнозом ОРВИ находятся на амбулаторном лечении по месту жительства. Также на амбулаторном лечении находится один пациент из хирургического отделения с диагнозом ОРВИ. Пять пациентов и шесть сотрудников больницы с диагнозом «пневмония» направлены в горбольницу № 2. Из них умер один доктор и один завхоз.
Напомним, вспышку коронавируса зарегистрировали в терапевтическом отделении Старооскольской окружной больницы Луки Крымского. Там COVID-19 диагностировали у 28 человек, среди которых медики и пациенты.