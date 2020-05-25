В Ракитянской ЦРБ Белгородской области коронавирусом заболели 45 человек

Всего в больнице заболели 45 человек. У двух сотрудников терапевтического отделения и девяти сотрудников больницы заболевание проходит бессимптомно. 18 медработников и четыре человека из обслуживающего персонала с диагнозом ОРВИ находятся на амбулаторном лечении по месту жительства. Также на амбулаторном лечении находится один пациент из хирургического отделения с диагнозом ОРВИ. Пять пациентов и шесть сотрудников больницы с диагнозом «пневмония» направлены в горбольницу № 2. Из них умер один доктор и один завхоз.